Las Flores
Miguel Mansilla se suma a la programación de Urbana FM 92.7 con “Lo que Faltaba”
Un nuevo ciclo que se emitirá los lunes, miércoles y viernes de 19 a 22 horas con música, noticias de Las Flores, Buenos Aires, Argentina, horóscopo y entretenimiento
El Multimedios Grupo Noticias continua en su vision de expansión sumando a la radio líder de la ciudad, Urbana FM 92., una nueva propuesta a su programación. Se trata de “Lo que Faltaba”, un ciclo conducido por Miguel Mansilla, que promete acompañar a la audiencia con música, información y entretenimiento.
El programa se emitirá los lunes, miércoles y viernes de 19 a 22 horas, ofreciendo un espacio dinámico pensado para el cierre de la jornada. Podes escucharlo en vivo ahora accediendo a : https://vivo.urbanalf.com.ar/
“Lo que Faltaba” combinará música de todos los estilos, títulos con las principales noticias de Las Flores, Buenos Aires, Argentina, horóscopo y momentos de diversión para compartir con los oyentes.
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Con este nuevo ciclo, Urbana 92.7 continúa ampliando su grilla con propuestas locales y contenidos pensados para la comunidad.
La invitación queda abierta para sumarse a esta nueva propuesta radial: “Lo que Faltaba”, por Urbana 92.7… donde está todo… lo que faltaba.
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