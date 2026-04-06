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Miguel Mansilla se suma a la programación de Urbana FM 92.7 con “Lo que Faltaba”

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Miguel Mansilla se suma a la programación de Urbana FM 92.7 con “Lo que Faltaba”

Un nuevo ciclo que se emitirá los lunes, miércoles y viernes de 19 a 22 horas con música, noticias de Las Flores, Buenos Aires, Argentina, horóscopo y entretenimiento
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El Multimedios Grupo Noticias continua en su vision de expansión sumando a la radio líder de la ciudad, Urbana FM 92., una nueva propuesta a su programación. Se trata de “Lo que Faltaba”, un ciclo conducido por Miguel Mansilla, que promete acompañar a la audiencia con música, información y entretenimiento.

El programa se emitirá los lunes, miércoles y viernes de 19 a 22 horas, ofreciendo un espacio dinámico pensado para el cierre de la jornada. Podes escucharlo en vivo ahora accediendo a : https://vivo.urbanalf.com.ar/

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“Lo que Faltaba” combinará música de todos los estilos, títulos con las principales noticias de Las Flores, Buenos Aires, Argentina, horóscopo y momentos de diversión para compartir con los oyentes.

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Con este nuevo ciclo, Urbana 92.7 continúa ampliando su grilla con propuestas locales y contenidos pensados para la comunidad.

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La invitación queda abierta para sumarse a esta nueva propuesta radial: “Lo que Faltaba”, por Urbana 92.7… donde está todo… lo que faltaba.

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