Código Radio llega a Urbana FM para renovar las tardes de verano

Las flores vibran con una nueva propuesta radial durante las tardes de verano. Desde el 5 de enero, Urbana FM 92.7, emisora del Grupo Noticias, incorpora a su programación «Código Radio», un programa destinado a acompañar la franja vespertina de lunes a viernes de 19 a 22 horas.

Conducido por Julio Canú, «Código Radio» busca ser un espacio de encuentro para la comunidad local, donde la música se pone al frente como eje fundamental. Sin ataduras a géneros ni épocas, el programa ofrece un recorrido sonoro que abarca distintos estilos, promoviendo un clima relajado y agradable que invita a disfrutar de las tardes de verano.

El objetivo principal de este nuevo ciclo es brindar entretenimiento y compañía, fomentando que la radio recupere su esencia de ser un lugar cercano y cálido. Cada emisión pretende cerrar el día con una sonrisa, a través de canciones que acompañan, emocionan o sorprenden con nuevos descubrimientos.

Desde Urbana FM valoran la incorporación de «Código Radio» como una renovación estratégica para la programación vespertina, cargada de frescura y dinamismo para todos los públicos. El equipo también agradece a los auspiciantes que se sumaron al proyecto y extiende la invitación a quienes deseen apoyar esta propuesta radial.

Así, las tardes de verano en Las Flores ganan una nueva forma de disfrutarse, reafirmando el compromiso de Urbana FM 92.7 y Grupo Noticias por ofrecer contenido de calidad y cercano a la comunidad.