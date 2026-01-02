Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Código Radio llega a Urbana FM para renovar las tardes de verano

Las Flores

Código Radio llega a Urbana FM para renovar las tardes de verano

Desde el lunes 5 de enero, Urbana FM 92.7 presenta “Código Radio”, un programa vespertino con buena música, onda positiva y buena vibra para acompañar las tardes florenses.
Foto del avatar

Publicado

hace 15 segundos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Las flores vibran con una nueva propuesta radial durante las tardes de verano. Desde el 5 de enero, Urbana FM 92.7, emisora del Grupo Noticias, incorpora a su programación «Código Radio», un programa destinado a acompañar la franja vespertina de lunes a viernes de 19 a 22 horas.

Conducido por Julio Canú, «Código Radio» busca ser un espacio de encuentro para la comunidad local, donde la música se pone al frente como eje fundamental. Sin ataduras a géneros ni épocas, el programa ofrece un recorrido sonoro que abarca distintos estilos, promoviendo un clima relajado y agradable que invita a disfrutar de las tardes de verano.

El objetivo principal de este nuevo ciclo es brindar entretenimiento y compañía, fomentando que la radio recupere su esencia de ser un lugar cercano y cálido. Cada emisión pretende cerrar el día con una sonrisa, a través de canciones que acompañan, emocionan o sorprenden con nuevos descubrimientos.

Te puede interesar:

Gran respuesta solidaria: Se entregó la mercadería recolectada al merendero de la Capilla Nuestra Señora del Luján

Desde Urbana FM valoran la incorporación de «Código Radio» como una renovación estratégica para la programación vespertina, cargada de frescura y dinamismo para todos los públicos. El equipo también agradece a los auspiciantes que se sumaron al proyecto y extiende la invitación a quienes deseen apoyar esta propuesta radial.

Así, las tardes de verano en Las Flores ganan una nueva forma de disfrutarse, reafirmando el compromiso de Urbana FM 92.7 y Grupo Noticias por ofrecer contenido de calidad y cercano a la comunidad.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.