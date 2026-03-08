Connect with us
Desde este lunes, "La Mañana + Vos" en Urbana FM 92.7: un nuevo magazine conducido por Laura Lopardo que combinará música, noticias, entrevistas y columnistas

Desde este lunes, “La Mañana + Vos” en Urbana FM 92.7: un nuevo magazine conducido por Laura Lopardo que combinará música, noticias, entrevistas y columnistas

Comenzará cada día a las 8.30 con un segmento musical hasta las 9, momento en el que se pondrá en marcha el magazine con toda la información y el análisis de la actualidad.
Desde este lunes, Urbana FM 92.7 renueva su programación matutina con el lanzamiento de “La Mañana + Vos”, un magazine que llega con un formato actual, dinámico y fresco para acompañar a los oyentes en el inicio de la jornada.

El programa será conducido por Laura Lopardo y combinará música, noticias, actualidad, entrevistas y la participación de distintos columnistas que aportarán miradas sobre diversas temáticas.

La propuesta busca mantener informada a la audiencia con las principales noticias locales, regionales, nacionales e internacionales, sin perder la espontaneidad y la buena energía que caracterizan a las mañanas de la emisora.

“La Mañana + Vos” comenzará cada día a las 8.30 con un segmento musical hasta las 9, momento en el que se pondrá en marcha el magazine con toda la información y el análisis de la actualidad.

Los oyentes podrán seguir el programa a través del dial 92.7, desde la web vivo.urbanalf.com.ar o también mediante el diario digital Noticias Las Flores.

