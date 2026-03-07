Las Flores
Vuelve la alegría a Urbana FM: Jony Civale regresa con “Sábados que Sí Valen”
Este sábado regresa a la radio líder Jonathan Civale con “Sábados que Sí Valen”. Desde las 9:30 de la mañana, la propuesta traerá humor, noticias y sorteos para acompañar a los oyentes y arrancar el fin de semana con buena energía.
La radio vuelve a llenarse de humor, música y buena energía. Desde este sábado regresa a Urbana FM 92.7 el programa “Sábados que Sí Valen”, conducido por Jony Civale, una propuesta que promete arrancar el fin de semana con entretenimiento y compañía para los oyentes.
El ciclo se emitirá todos los sábados desde las 9:30 horas, llevando al aire un formato dinámico pensado para disfrutar las mañanas del fin de semana con una mezcla de humor, actualidad, noticias y sorteos.
Con su estilo cercano y descontracturado, Jony Civale volverá a encontrarse con la audiencia de Urbana FM para compartir momentos divertidos, interactuar con los oyentes y generar ese clima característico que convierte a la radio en una compañía ideal para comenzar el sábado.
Desde la emisora invitan a toda la comunidad a sumarse a esta nueva temporada del programa, que llega con la premisa de hacer las mañanas del sábado “muy distintas”, combinando información, entretenimiento y premios.
La cita es entonces este sábado a las 9:30 por Urbana FM 92.7, con el regreso de “Sábados que Sí Valen”.
El martes 10 el intendente abrirá el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante
El Concejo aprobó el convenio con CEAMSE con votos del oficialismo y Adelante Juntos para la disposición final de los residuos
El Gobierno promulgó la reforma laboral y la nueva ley comienza a regir desde este viernes
La Provincia oficializó el jardín obligatorio desde los 3 años a partir de 2027
Crueldad pura: rescataron a una perrita que estaba atada de patas dentro de una alcantarilla
