Vuelve la alegría a Urbana FM: Jony Civale regresa con “Sábados que Sí Valen”

Las Flores

Este sábado regresa a la radio líder Jonathan Civale con “Sábados que Sí Valen”. Desde las 9:30 de la mañana, la propuesta traerá humor, noticias y sorteos para acompañar a los oyentes y arrancar el fin de semana con buena energía.
La radio vuelve a llenarse de humor, música y buena energía. Desde este sábado regresa a Urbana FM 92.7 el programa “Sábados que Sí Valen”, conducido por Jony Civale, una propuesta que promete arrancar el fin de semana con entretenimiento y compañía para los oyentes.

El ciclo se emitirá todos los sábados desde las 9:30 horas, llevando al aire un formato dinámico pensado para disfrutar las mañanas del fin de semana con una mezcla de humor, actualidad, noticias y sorteos.

Con su estilo cercano y descontracturado, Jony Civale volverá a encontrarse con la audiencia de Urbana FM para compartir momentos divertidos, interactuar con los oyentes y generar ese clima característico que convierte a la radio en una compañía ideal para comenzar el sábado.

Desde la emisora invitan a toda la comunidad a sumarse a esta nueva temporada del programa, que llega con la premisa de hacer las mañanas del sábado “muy distintas”, combinando información, entretenimiento y premios.

La cita es entonces este sábado a las 9:30 por Urbana FM 92.7, con el regreso de “Sábados que Sí Valen”. 

Temas:
Portal de noticias de la Las Flores.

