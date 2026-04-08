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Alfajores PO! obtuvo el segundo lugar al mejor alfajor de chocolate blanco en el Festival de Suipacha

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Alfajores PO! obtuvo el segundo lugar al mejor alfajor de chocolate blanco en el Festival de Suipacha

El emprendimiento florense Alfajores PO! obtuvo el segundo puesto al Mejor Alfajor de Chocolate Blanco en el Festival del Alfajor de Suipacha y compartió su experiencia en una entrevista con Laura Lopardo en Urbana FM 92.7, donde repasaron la historia del proyecto, el origen de su nombre y los planes de crecimiento del emprendimiento nacido en Las Flores.
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El emprendimiento local Alfajores PO! visitó los estudios de Urbana FM 92.7 para compartir con los oyentes la alegría por el reconocimiento obtenido en el Festival del Alfajor de Suipacha, donde lograron el segundo puesto en la categoría Mejor Alfajor de Chocolate Blanco.

En diálogo con Laura Lopardo en el programa “La Mañana + Vos”, los representantes del emprendimiento repasaron la historia del proyecto, los comienzos del camino emprendedor y cómo fue creciendo la marca desde Las Flores, hacia distintos puntos de la provincia.

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Durante la entrevista también contaron el origen del nombre PO!, una identidad que hoy distingue a sus productos y que forma parte de la personalidad de la marca.

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Además, compartieron detalles sobre los procesos de elaboración, la búsqueda de sabores y la calidad que caracteriza a sus alfajores, que se han convertido en una propuesta muy valorada por los vecinos de la ciudad y por quienes los prueban en distintos eventos gastronómicos.

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El reconocimiento obtenido en Suipacha representa un importante impulso para el emprendimiento, que continúa proyectando nuevos desafíos y apostando al crecimiento para seguir llevando sus productos a más lugares

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