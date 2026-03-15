Las Flores
Las Guerreras Golden llegan a Las Flores y estarán en Urbana FM con música, baile, fotos y firma de autógrafos
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El próximo 24 de marzo, los estudios de Urbana FM 92.7 serán escenario de una tarde muy especial con la visita de Guerreras Golden, el grupo que viene conquistando a chicos y chicas con su música, energía y coreografías.
La participación se dará en el programa “¡Sí, Vale!”, conducido por Jony Civale, donde las integrantes del grupo compartirán un momento único con el público. La actividad se desarrollará entre las 18 y las 20 horas, y está pensada especialmente para que niños y niñas de Las Flores puedan acercarse a conocer a sus ídolos.
Durante la jornada, quienes se acerquen tendrán la oportunidad de sacarse fotos, recibir autógrafos y disfrutar de un pequeño baile en vivo que realizarán las Guerreras Golden, además de participar de una entrevista especial dentro del programa.
Desde este lunes, “La Mañana + Vos” en Urbana FM 92.7: un nuevo magazine conducido por Laura Lopardo que combinará música, noticias, entrevistas y columnistas
La propuesta promete convertirse en una tarde llena de música, alegría y diversión, donde los más chicos podrán vivir una experiencia diferente y compartir un momento inolvidable junto a sus artistas favoritas. La actividad es organizada de manera conjunta por STINI Producciones, Urbana FM y Noticias Las Flores, invitando a toda la comunidad a ser parte de este encuentro.
Apareció el hombre buscado en Las Flores: fue encontrado por Gendarmería en un paso fronterizo de Salta
Robaron $800 mil de un supermercado tras ingresar por el techo durante la madrugada
El Hospital fue sede de una actividad por el 50° aniversario del golpe de Estado
El SMN emitió triple alerta amarilla por tormentas para Las Flores para este lunes y el martes
Las Flores participó en Expoagro y promocionó su potencial productivo, industrial y gastronómico ante miles de visitantes
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras