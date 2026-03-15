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Las Guerreras Golden llegan a Las Flores y estarán en Urbana FM con música, baile, fotos y firma de autógrafos

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Las Guerreras Golden llegan a Las Flores y estarán en Urbana FM con música, baile, fotos y firma de autógrafos

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hace 31 minutos

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El próximo 24 de marzo, los estudios de Urbana FM 92.7 serán escenario de una tarde muy especial con la visita de Guerreras Golden, el grupo que viene conquistando a chicos y chicas con su música, energía y coreografías.

La participación se dará en el programa “¡Sí, Vale!”, conducido por Jony Civale, donde las integrantes del grupo compartirán un momento único con el público. La actividad se desarrollará entre las 18 y las 20 horas, y está pensada especialmente para que niños y niñas de Las Flores puedan acercarse a conocer a sus ídolos.

Durante la jornada, quienes se acerquen tendrán la oportunidad de sacarse fotos, recibir autógrafos y disfrutar de un pequeño baile en vivo que realizarán las Guerreras Golden, además de participar de una entrevista especial dentro del programa.

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La propuesta promete convertirse en una tarde llena de música, alegría y diversión, donde los más chicos podrán vivir una experiencia diferente y compartir un momento inolvidable junto a sus artistas favoritas. La actividad es organizada de manera conjunta por STINI Producciones, Urbana FM y Noticias Las Flores, invitando a toda la comunidad a ser parte de este encuentro.

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