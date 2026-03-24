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Las Guerreras Golden llevaron alegría y fantasía a decenas de familias en Grupo Noticias

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Las Guerreras Golden llevaron alegría y fantasía a decenas de familias en Grupo Noticias

Antes de su presentación en los festejos por el 170° aniversario de Las Flores, Las Guerreras Golden y los Saja Boys realizaron una presentación gratuita en Grupo Noticias, donde cientos de familias se acercaron para que los más chicos pudieran sacarse fotos, bailar y disfrutar de un momento lleno de fantasía.
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En la previa de su presentación por el 170° aniversario de la ciudad de Las Flores, Las Guerreras Golden realizaron una presentación especial abierta y gratuita para toda la comunidad en las instalaciones de Grupo Noticias.

Durante la jornada, cientos de familias se acercaron con sus niños para vivir un momento lleno de fantasía y diversión junto a los personajes que se han vuelto muy queridos por el público infantil.

Los más chicos pudieron sacarse fotos, pedir autógrafos y bailar junto a Las Guerreras Golden y los Saja Boys, en una tarde que combinó música, juegos, radio en vivo y mucha alegría.

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El encuentro permitió que los niños y niñas de la ciudad disfrutaran de cerca a sus personajes favoritos, generando un clima de entusiasmo y emoción entre las familias que participaron de la actividad.

La presentación formó parte de las actividades previas a su show en el marco de los festejos por el 170° aniversario de Las Flores, donde también serán protagonistas de una de las propuestas pensadas especialmente para el público infantil.

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