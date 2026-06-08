Capital Federal
Los docentes universitarios anunciaron un paro de una semana en todo el país
Será entre del 16 al 20 de junio. La medida de fuerza fue definida por CONADU y CONADU Histórica, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario
Los docentes y profesores de las universidades nacionales anunciaron un paro desde el martes 16 y al sábado 20 de junio, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de convocatoria a paritarias para actualizar los salarios del sector.
La huelga forzará a que, durante esa semana, el ciclo lectivo esté discontinuado. Es que el lunes 15 coincide con el feriado de Miguel de Güemes y el sábado 20 corresponde con la jornada festiva por el fallecimiento de Manuel Belgrano, por lo que no habrá actividad académica en ambos días. Por lo tanto, en muchas facultades y cursos de nivel superior prácticamente no habrá clases en toda la semana.
La medida fue resuelta por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y la Conadu Histórica, las dos principales federaciones gremiales del sector. El llamado a la huelga coincide en medio de las negociaciones entre las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Gobierno para que se incrementen los recursos de las casas de estudios y haya una actualización salarial.
Paro universitario: docentes inician una semana de protesta en reclamo salarial al gobierno de Javier Milei
“Ante las noticias y trascendidos sobre posibles ofertas de parte del gobierno nacional a través del CIN, el plenario sostuvo que la resolución del conflicto universitario debe darse con una convocatoria formal que permita dar inicio al cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario, lo que implica, además, la importancia de sostener las acciones judiciales en curso», advirtió Conadu en un comunicado, tras realizar ayer un plenario de secretarios generales de los sindicatos de base.
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