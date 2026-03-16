Paro universitario: docentes inician una semana de protesta en reclamo salarial al gobierno de Javier Milei

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) dio inicio este lunes a un nuevo paro en todas las universidades nacionales del país en contra del ajuste que el gobierno de Javier Milei viene aplicando desde el inicio de su gestión. La medida de fuerza, que se extenderá a lo largo de toda la semana, busca que el gobierno libertario convoque «urgente» a paritarias para discutir los salarios del sector, uno de los que más perdió en los últimos dos años.

A esta semana de paro, la Conadu ya tiene previstas otras medidas de fuerza para las semanas del 20 de marzo y del 27 de abril así como también una nueva marcha federal universitaria para el 23 de abril.