Paro docente: en Las Flores el acatamiento alcanza el 93%

Las Flores

En el marco del paro docente nacional convocado por CTERA, el referente local de SUTEBA, Javier Felice, informó que en Las Flores el acatamiento alcanza el 93%. La medida, en reclamo de mejoras salariales y mayor presupuesto educativo, dejó a la mayoría de las escuelas de la ciudad sin clases durante la jornada.

En el marco del paro docente nacional convocado para este martes por CTERA y los gremios provinciales, en la ciudad de Las Flores el acatamiento alcanza el 93%, según informó a Noticias Las Flores Javier Felice, referente de SUTEBA a nivel local.

La medida de fuerza se da en reclamo de mejoras salariales, condiciones laborales y mayor presupuesto educativo, y tiene un alto nivel de adhesión tanto en escuelas públicas como privadas del distrito.

“El acatamiento en Las Flores es del 93%. Hay muchas escuelas cerradas y docentes que se sumaron a la medida en defensa de la educación pública”, señaló Felice.

En distintos establecimientos educativos no se dictaron clases durante la jornada, mientras que en otros la actividad se vio reducida por la adhesión parcial del personal docente y auxiliar.

El paro, que afecta a instituciones de todo el país, se desarrolla sin asistencia a los lugares de trabajo, y es acompañado por acciones gremiales y manifestaciones en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires.

