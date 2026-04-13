Trabajo de pintura en Escuelas

Publicidad

Las Cooperadoras Escolares continúan siendo un pilar fundamental en el sostenimiento y fortalecimiento de la educación pública, demostrando que el compromiso de la comunidad, acompañado por un Estado presente, genera resultados concretos.

En este sentido, las cooperadoras de la Escuela de Educación Especial Nº 501 y de la Escuela Primaria Nº 15 llevaron adelante importantes trabajos de pintura en sus respectivos establecimientos.

Publicidad

Cada institución, a través del esfuerzo y la organización de sus cooperadoras, impulsó mejoras significativas en la infraestructura escolar, contribuyendo a generar espacios más adecuados y agradables para el desarrollo de las actividades educativas.

Publicidad

Asimismo, resulta clave destacar el acompañamiento del Gobierno Municipal, que brindó apoyo para la concreción de estas tareas, fortaleciendo el vínculo entre el municipio y las instituciones educativas.

Publicidad

Esta articulación permite potenciar iniciativas que nacen desde la comunidad, consolidando una política pública que reconoce y respalda el trabajo colectivo.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota? Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero. Seguir canal

Publicidad