Educación dio a conocer el calendario de actividades escolares 2025

Las personas afiliadas que se acerquen a las farmacias verán reflejado en el pago por sus medicamentos un mayor porcentaje de cobertura. Anteriormente, ésta para patologías agudas general era del 20% y se incrementó al 50%, mientras que para patologías crónicas pasan de una cobertura del 40% a un 70%. Según datos recientes de IOMA, el consumo de medicamentos se mantiene o aumenta constantemente, lo que subraya la importancia de esta medida para garantizar el acceso a tratamientos médicos esenciales.

En un contexto como el actual donde las políticas de cobertura y seguridad social del gobierno nacional son de un claro corrimiento del Estado de su responsabilidad, la política de medicamentos y Plan Meppes son de suma importancia para la gestión del IOMA, como así lo indican los datos.

Desde enero a agosto de 2024 se dispensaron 10.059.781 medicamentos. De los cuales 9.241.897 estuvieron destinados a coberturas para afiliadas/os ambulatorias/os y 817.884 a aquellas personas alcanzadas por el Plan MEPPES. Este último tiene como objetivo principal, garantizar el derecho y acceso a la medicación para tratamientos de patologías complejas.

Este aumento del porcentaje de la cobertura es sumamente importante ya que garantiza el derecho a la salud, teniendo en cuenta que los precios de los medicamentos han experimentado un aumento significativo, excediendo tanto la inflación general como el ingreso económico de las familias. Sobre este particular, datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) muestran que entre julio de 2023 y julio de 2024, el rubro de salud aumentó un 285,2.

Por tal razón, y como lo viene haciendo IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, continúa trabajando para garantizar que todas y todos los afiliados tengan acceso a los medicamentos necesarios para su bienestar y salud.

Verónica Martínez Black, Directora de políticas de medicamentos de IOMA, destacó la importancia de esta actualización. “Como es de público conocimiento, las medidas económicas impuestas desde diciembre de 2023 han significado muchos problemas para las personas afiliadas al momento de ir a la farmacia para adquirir sus medicamentos. Por esta razón se evalúa de manera permanente y se actualiza el valor de cobertura. Los aumentos que se han producido desde enero de 2024, la devaluación y la desregulación impuestas por el gobierno nacional de Javier Milei, pusieron en problemas a las personas afiliadas para la continuidad de sus tratamientos y acceso a los medicamentos”, explicó Martínez Black.

“En este particular –agregó Martínez Black- y como nos lo pide el gobernador Axel Kicillof debemos invertir más, hacer los esfuerzos que sean necesarios para asegurar el acceso a la salud de nuestros afiliados”, dijo la directora de políticas de medicamentos de IOMA.

La fluctuación en los precios de los medicamentos, debido a la desregulación e inflación, afecta significativamente el costo que tienen que abonar en la farmacia las afiliadas y afiliados, lo que hace que esta actualización de cobertura que hoy anuncia el IOMA sea aún más importante.

“Es fundamental que nuestros afiliados puedan acceder a los tratamientos que necesitan de manera continua y efectiva. Para un tratamiento es importante que no haya interrupciones, por eso nuestra prioridad es garantizar que todos puedan acceder y sostenerlo en el tiempo. Es una política pública, de un Estado presente, que no se corre de su responsabilidad, al que le importan aquellas personas que no puede pagar el medicamento que necesitan”, finalizó Martínez Black.

Ejemplo de cobertura actual:

. Antihipertensivo Losartan 50mg x 30 PVP (Precio Venta al Púbico) $17.960 / Cobertura de IOMA $12.049

. Enalapril 5 mg x 60 PVP $8.510 / Cobertura de IOMA $6.383

Sobre la prescripción por marcas, Martínez Black explicó que “desde IOMA se fomenta el uso de medicamentos genéricos que ofrecen una opción más económica sin comprometer la calidad terapéutica. Hay que tener presente que existen estrictos controles por los organismos encargados de verificar calidad y una ley de medicamentos genéricos. Hay que tener en cuenta que cuando un afiliado elige una presentación genérica, el porcentaje de cobertura es mayor, lo que les permite cuidar su salud sin desestabilizar su economía, sin pagar de más, lo que significa en estos tiempos difíciles un ahorro para el bolsillo”, concluyó la directora de políticas de medicamentos del IOMA.