Con talento y sabor local, finalizó la etapa florense de cocina de los Torneos Bonaerenses 2025

Con variados y múltiples platos principales y postres, que fueron degustados y merecieron la aprobación de los jurados, este mediodía culminó la etapa local de “Cocina” de los Torneos Bonaerenses edición 2025.

La sala Hugo Mario Ianivelli de la Dirección Municipal de Cultura, fue el lugar donde se exhibió la gastronomía que se destacó de sobremanera por la elaboración y el esmero puesto por los y las participantes de esta competencia clasificatoria para el regional que se disputará en el mes de Agosto en la ciudad de Bolívar.

Antes de la ceremonia de premiación, el Director de Cultura Juan Bautista Saladino, tal como lo hizo en la jornada de ayer de Artes Plásticas y Fotografía, agradeció la participación de los y las florenses que con entusiasmo y actitud, año tras año validan la realización de los Juegos Bonaerenses, un clásico de participación y vinculación ciudadana, más allá de su característica competitiva.

Los resultados fueron los siguientes: en Plato Principal Sub 15 el primer puesto fue para Lucía Larregina y el segundo lugar quedó en poder de Uma Cieza. En Plato Principal Sub 18, clasificó primero Juan Cruz Fernández. En Postre Sub 18 la ganadora fue Malena Mandiuk.

En Adultos Mayores el mayor premio del Plato Principal fue para Juan Carlos Lerra, el segundo puesto para Adriana Soria y la tercera ubicación fue para Inés Alanís.

En Postre Adultos Mayores María Inés Alanís se quedó con el primer lugar y el segundo puesto fue para Marta Marcela Andraca.

La continuidad de Torneos Bonaerenses en Cultura continuará el dìa jueves con danzas Folclóricas en el Teatro Español.