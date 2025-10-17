Mar del Plata
Medalla de plata para la dupla de Beach Vóley Sub 14 y Las Flores alcanza las 11 medallas en los Juegos Bonaerenses 2025
La delegación florense sigue cosechando grandes resultados en los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputan en Mar del Plata. En esta oportunidad, la dupla de Vóley Sub 14, integrada por Juanita Vidal y Clara Coronel, logró la medalla de plata tras una destacada actuación que las llevó hasta la final de la categoría.
El esfuerzo, la entrega y el compañerismo de las jóvenes deportistas fueron claves para alcanzar esta nueva presea, que continúa engrosando el medallero florense.
Con esta conquista, Las Flores suma un total de 11 medallas en lo que va del certamen:
3 de oro
7 de plata
1 de bronce
Un balance sumamente positivo que refleja el compromiso, la dedicación y el orgullo con el que cada representante de Las Flores lleva adelante su participación en estos Juegos. La delegación florense afrontará las jornadas finales con la ilusión intacta de seguir sumando logros y dejar bien alto el nombre de la ciudad en la competencia provincial más importante del año.
