Hockey: cuatro jugadoras de El Taladro fueron convocadas para representar a la Cuenca del Salado en los Argentinos de Selecciones

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En la categoría Sub-14, las elegidas fueron Renata Diz, Catalina Paule (arquera) y Felicitas Taraborelli, quienes formarán parte del representativo regional que competirá en la ciudad de Resistencia, Chaco, del 13 al 16 de agosto de 2026.

Por su parte, Malena Peyré fue convocada para integrar el Seleccionado Sub-16, que también representará a la Cuenca del Salado en Resistencia, Chaco, del 3 al 6 de septiembre de 2026.

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La presencia de cuatro jugadoras de El Taladro en los seleccionados regionales constituye un importante reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en la institución y al crecimiento que ha experimentado el hockey del club en los últimos años.

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Estas convocatorias representan un premio al esfuerzo, la dedicación y el compromiso que las deportistas demuestran día a día, además de brindarles la posibilidad de competir en torneos de carácter nacional frente a las mejores jugadoras del país.

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Desde el Club Atlético El Taladro celebraron la noticia con orgullo, destacando que este logro no solo refleja el nivel alcanzado por las jugadoras convocadas, sino también el trabajo conjunto de entrenadores, familias y dirigentes que acompañan el desarrollo de la disciplina.

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De esta manera, Renata Diz, Catalina Paule, Felicitas Taraborelli y Malena Peyré llevarán la representación de Las Flores y de El Taladro a nivel nacional, en una nueva muestra del crecimiento sostenido del hockey albinegro.

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