Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Hockey: cuatro jugadoras de El Taladro fueron convocadas para representar a la Cuenca del Salado en los Argentinos de Selecciones

Publicidad

Las Flores

Hockey: cuatro jugadoras de El Taladro fueron convocadas para representar a la Cuenca del Salado en los Argentinos de Selecciones

El hockey del Club Atlético El Taladro vuelve a recibir una gran noticia. Cuatro jugadoras de la institución fueron convocadas para integrar los Seleccionados de la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado que participarán en los próximos Campeonatos Argentinos de Selecciones.
Publicidad
Escuchar · 2 min

0
Compartir
Hockey El Taladro (3)
Publicidad

En la categoría Sub-14, las elegidas fueron Renata Diz, Catalina Paule (arquera) y Felicitas Taraborelli, quienes formarán parte del representativo regional que competirá en la ciudad de Resistencia, Chaco, del 13 al 16 de agosto de 2026.

Por su parte, Malena Peyré fue convocada para integrar el Seleccionado Sub-16, que también representará a la Cuenca del Salado en Resistencia, Chaco, del 3 al 6 de septiembre de 2026.

Publicidad

La presencia de cuatro jugadoras de El Taladro en los seleccionados regionales constituye un importante reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en la institución y al crecimiento que ha experimentado el hockey del club en los últimos años.

TaladroTe puede interesar:

Hockey: exhibición total del verde ante Marcos Paz con goleadas en todas las divisiones y una Sub-14 que sigue maravillando

Publicidad

Estas convocatorias representan un premio al esfuerzo, la dedicación y el compromiso que las deportistas demuestran día a día, además de brindarles la posibilidad de competir en torneos de carácter nacional frente a las mejores jugadoras del país.

Publicidad

Desde el Club Atlético El Taladro celebraron la noticia con orgullo, destacando que este logro no solo refleja el nivel alcanzado por las jugadoras convocadas, sino también el trabajo conjunto de entrenadores, familias y dirigentes que acompañan el desarrollo de la disciplina.

Publicidad

De esta manera, Renata Diz, Catalina Paule, Felicitas Taraborelli y Malena Peyré llevarán la representación de Las Flores y de El Taladro a nivel nacional, en una nueva muestra del crecimiento sostenido del hockey albinegro.

Publicidad

Publicidad

¿Te gustó esta nota?

Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.

Publicidad
Publicidad
Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: General Paz 414 - Las Flores - 7200 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.

FM 92.7 · Urbana Las Flores EN VIVO
Urbana FM 92.7
Urbana FM 92.7 📍 Las Flores, Buenos Aires
Tocá play para escuchar en vivo
📲 App Android
📰 Seguir canal de noticias