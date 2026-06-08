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Patín Artístico: Deportiva brilló en casa, lideró la sumatoria de podios y conquistó la Copa Amistad 2026

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Patín Artístico: Deportiva brilló en casa, lideró la sumatoria de podios y conquistó la Copa Amistad 2026

El pasado fin de semana se desarrolló en Las Flores una nueva edición de la tradicional Copa Amistad de Patín Artístico, un encuentro que cada año reúne a instituciones de ciudades vecinas durante el mes de junio.
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En esta oportunidad participaron delegaciones de General Alvear, Azul, Saladillo, Tapalqué, Tandil y Las Flores, compartiendo una jornada de competencia, compañerismo y gran nivel deportivo. La Copa Amistad se define a través de la sumatoria de podios obtenidos por cada institución a lo largo de la competencia, premiando así el rendimiento colectivo de todos sus representantes.

Tras una destacada actuación, el Club Juventud Deportiva logró quedarse con la Copa Amistad 2026, coronando una excelente jornada deportiva. El segundo puesto fue para General Alvear, mientras que Saladillo completó el podio en la tercera ubicación.

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Una vez más, la Copa Amistad se consolidó como un evento de referencia para el patín artístico regional, promoviendo el encuentro entre deportistas, entrenadores y familias de distintas localidades. Para Juventud Deportiva, este nuevo logro representa el fruto del trabajo, el compromiso y la dedicación de sus patinadoras, profesores y familias que acompañan permanentemente el crecimiento de la disciplina.

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