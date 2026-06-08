Ferro y El Taladro superaron sus respectivas semifinales y definirán el título del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Las Flores

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Ferro Carril Roca y El Taladro serán los protagonistas de la gran final del Torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, luego de superar con éxito sus respectivas semifinales y obtener el pasaporte a la definición del primer certamen oficial de la temporada.

El Taladro logró una trabajada clasificación este domingo en el estadio “27 de Abril”, donde venció por 1 a 0 a Juventud Deportiva gracias a un gol convertido por Juan María López. Tras imponerse en el tiempo reglamentario, el conjunto albinegro también mostró su superioridad en la definición por penales, instancia en la que terminó sellando su pase a la final.

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Por su parte, Ferro Carril Roca consiguió su lugar en la definición tras igualar 1 a 1 frente a El Hollín en el encuentro de vuelta de la serie semifinal. Jorge Coria marcó el tanto para el conjunto ferroviario, mientras que Luciano Martínez anotó para El Hollín. Con este resultado, Ferro logró mantener la ventaja obtenida y aseguró su clasificación a una nueva final del fútbol florense. De esta manera, Ferro y El Taladro se enfrentarán en la gran final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Las Flores, en una definición que promete emociones y que consagrará al primer campeón oficial de la temporada 2026.

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