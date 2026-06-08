Las Flores
Ferro y El Taladro superaron sus respectivas semifinales y definirán el título del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Las Flores
Ferro Carril Roca y El Taladro serán los protagonistas de la gran final del Torneo Apertura que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores, luego de superar con éxito sus respectivas semifinales y obtener el pasaporte a la definición del primer certamen oficial de la temporada.
El Taladro logró una trabajada clasificación este domingo en el estadio “27 de Abril”, donde venció por 1 a 0 a Juventud Deportiva gracias a un gol convertido por Juan María López. Tras imponerse en el tiempo reglamentario, el conjunto albinegro también mostró su superioridad en la definición por penales, instancia en la que terminó sellando su pase a la final.
Por su parte, Ferro Carril Roca consiguió su lugar en la definición tras igualar 1 a 1 frente a El Hollín en el encuentro de vuelta de la serie semifinal. Jorge Coria marcó el tanto para el conjunto ferroviario, mientras que Luciano Martínez anotó para El Hollín. Con este resultado, Ferro logró mantener la ventaja obtenida y aseguró su clasificación a una nueva final del fútbol florense. De esta manera, Ferro y El Taladro se enfrentarán en la gran final del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Las Flores, en una definición que promete emociones y que consagrará al primer campeón oficial de la temporada 2026.
Hockey: El Taladro cosechó importantes triunfos ante San Miguel de Las Heras por el Apertura 2026
¿Te gustó esta nota?
Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero.
Ferro y El Taladro superaron sus respectivas semifinales y definirán el título del Torneo Apertura de la Liga de Fútbol de Las Flores
Los docentes universitarios anunciaron un paro de una semana en todo el país
Cambios en la ley de sucesiones: ahora será más fácil obtener los bienes de la herencia
Densa neblina y despiste de un camión en Ruta 3
Las florenses Celina Etcheto y Clarita Abraham conquistaron la Liga Provincial Bonaerense de Vóley con Club Social Dolores
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
Deporteshace 7 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 4 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 7 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras