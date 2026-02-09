Ayacucho
Gran actuación de Ferro: el Sub 14 femenino fue cuarto en el Nacional de Ayacucho
El equipo femenino Sub 14 del Club Ferro cerró una destacada participación en el Torneo Nacional de Fútbol Infantil Ayacucho 2026, certamen organizado por el Club Atlético Ayacucho, logrando el cuarto puesto en la competencia.
En el encuentro que definió la posición final, el conjunto florense cayó por 2 a 0 frente a Ferroviarios de la ciudad de Balcarce, en un partido intenso que puso punto final al recorrido del plantel en el torneo.
Desde la institución destacaron la experiencia deportiva y formativa vivida durante el certamen, y agradecieron especialmente al Club Atlético Ayacucho por la invitación, así como también a las jugadoras, cuerpo técnico y familias por el acompañamiento constante y el compromiso demostrado durante toda la competencia.
Barrio Traut no presentó equipo y Ferro se consagró campeón de la Copa Liga de Fútbol Las Flores 2025
De esta manera, Ferro concluye su participación dejando una muy buena imagen y representando con orgullo a la institución y a la ciudad en un torneo de carácter nacional.
