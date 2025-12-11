Lucía Palacios, Deportista Destacada en Fútbol Femenino 2025

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Lucía Palacios, conocida como “Lucha”, fue reconocida como Deportista Destacada de la actividad de Fútbol Femenino 2025, un premio que recibió el pasado viernes 5 de diciembre durante la Fiesta del Deporte organizada por Argentinos Juniors en el polideportivo Islas Malvinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Esta joven jugadora formó parte del plantel Sub 12 del club de La Paternal y se destacó por su desempeño dentro del campo. Surgida del Club Juventud Unida, Palacios está en su segundo año defendiendo los colores de Argentinos Juniors, institución conocida popularmente como el “Semillero del Mundo”. En este recorrido, ha logrado consolidarse como una pieza clave para el equipo, aportando equilibrio y buen juego.

Mirando hacia el futuro, Lucía continuará su trayectoria formativa en el próximo año integrando la división 14 del club. Su compromiso y dedicación son un claro reflejo de sus ganas de crecer y alcanzar los objetivos que se propone dentro del fútbol femenino.

Este reconocimiento no solo celebra su talento individual, sino que también pone en valor el crecimiento del fútbol femenino en la región y el rol fundamental de los clubes formadores, que impulsan a jóvenes promesas como Palacios a dar sus primeros pasos rumbo a una carrera deportiva sólida.