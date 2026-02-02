Las Flores
Perú: Atlético Andahuaylas destacó la llegada de la florense Brenda Caminos como refuerzo de su equipo femenino
El club Atlético Andahuaylas de Perú anunció oficialmente, a través de sus redes sociales, la incorporación de la futbolista florense Brenda Caminos a su plantel femenino, resaltando su trayectoria y jerarquía dentro del campo de juego.
Desde la institución le dieron una cálida bienvenida y destacaron que la mediocampista llega para aportar experiencia, equilibrio y liderazgo en la zona media del equipo.
Caminos cuenta con un recorrido por clubes de relevancia en el fútbol argentino como Platense, Gimnasia y Banfield, donde se destacó por su carácter competitivo, su buen manejo de balón y su lectura de juego, cualidades que ahora pondrá al servicio del conjunto peruano.
La llegada de la jugadora representa un nuevo desafío internacional en su carrera y, al mismo tiempo, un motivo de orgullo para el fútbol de Las Flores, que continúa proyectando talentos hacia el exterior.
