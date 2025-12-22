Las Flores
Ferrocaril Roca se consagró campeón del Torneo Clausura de Primera División
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Este domingo, Ferro volvió a gritar campeón y cerró el Torneo Clausura de la mejor manera. El Ferroviario se impuso por 2 a 0 frente a Juventud Unida en la gran final, coronándose una vez más y reafirmando su gran presente futbolístico.
Los goles del encuentro fueron convertidos por Lautaro Acosta y Facundo Eluaiza, quienes marcaron la diferencia en un partido decisivo y cargado de emociones. Con orden, contundencia y carácter, Ferro supo manejar el juego y quedarse con una victoria justa.
De esta manera, el conjunto ferroviario logra el título por segunda vez en el año, un logro que refleja el trabajo, el compromiso y el esfuerzo sostenido a lo largo de la temporada.
Un torneo inédito de penales infantiles llega al Club Atlético Las Flores
Desde aquí, felicitaciones a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que forman parte de este gran presente de Ferro, que sigue haciendo historia y celebrando nuevos campeonatos.
Accidente en Ruta Nacional 3 involucra a un micro y su mecánico de la misma compañía
Drama en la ruta: un camionero de Bahía Blanca murió tras la mordedura de una serpiente yarará
Planifique sus compras: horarios especiales en supermercados locales durante las fiestas
Desde mediados de enero la VTV aumentará un 22%: los nuevos valores
Ferrocaril Roca se consagró campeón del Torneo Clausura de Primera División
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras