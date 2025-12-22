Connect with us
Ferrocaril Roca se consagró campeón del Torneo Clausura de Primera División

Las Flores

hace 12 horas

Este domingo, Ferro volvió a gritar campeón y cerró el Torneo Clausura de la mejor manera. El Ferroviario se impuso por 2 a 0 frente a Juventud Unida en la gran final, coronándose una vez más y reafirmando su gran presente futbolístico.

Los goles del encuentro fueron convertidos por Lautaro Acosta y Facundo Eluaiza, quienes marcaron la diferencia en un partido decisivo y cargado de emociones. Con orden, contundencia y carácter, Ferro supo manejar el juego y quedarse con una victoria justa.

De esta manera, el conjunto ferroviario logra el título por segunda vez en el año, un logro que refleja el trabajo, el compromiso y el esfuerzo sostenido a lo largo de la temporada.

Desde aquí, felicitaciones a los jugadores, al cuerpo técnico y a todos los que forman parte de este gran presente de Ferro, que sigue haciendo historia y celebrando nuevos campeonatos.

Temas:
