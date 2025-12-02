Un torneo inédito de penales infantiles llega al Club Atlético Las Flores

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Club Atlético Las Flores presentará este viernes 5 de diciembre una propuesta deportiva inédita en nuestra ciudad: un torneo de penales para categorías infantiles, pensado como una actividad recreativa, competitiva y familiar para cerrar el año. La iniciativa fue impulsada por Diego Fernández, técnico de la institución, quien brindó detalles en una entrevista con Urbana FM 92.7.



El certamen propone un formato novedoso: las duplas se conforman con un ejecutor y un arquero, pero además podrán sumar un suplente para rotar o cubrir cualquier imprevisto. Podrán participar chicos y chicas de las categorías Sub 11, Sub 13 y Sub 15, sin necesidad de pertenecer al mismo club. La invitación es abierta a compañeros de escuela, amigos del barrio y cualquier dupla que quiera divertirse y compartir una jornada diferente.

Fernández destacó que “es un torneo que no se ha hecho nunca en Las Flores”. La idea surge de experiencias observadas en Buenos Aires, donde este tipo de competencias recreativas ganan lugar entre los más chicos por lo dinámicas y atrapantes que resultan. “Es algo nuevo, lindísimo para que compartan los chicos y la familia”, expresó.

La inscripción por pareja tiene un valor accesible de $4000 —que los tres miembros del equipo pueden dividir sin inconvenientes— y las planillas ya están disponibles en el kiosco Perico, en avenida San Martín. También pueden solicitarse por teléfono a través de los contactos difundidos por la organización. En la parte inferior del formulario se incluye un consentimiento para ser firmado por un adulto responsable, dado que se trata de menores.

El torneo se realizará en las instalaciones del Club Atlético desde las 19 horas. Habrá servicio de cantina y parrilla para acompañar la jornada, que se espera sea masiva y con fuerte presencia familiar. Fernández remarcó que la entrada tendrá un costo muy accesible, pensando en que todos puedan asistir.

Respecto a los premios, los campeones de cada categoría recibirán camisetas estampadas especialmente para el torneo y medallas para sus integrantes. Pero más allá de los trofeos, el espíritu del torneo es generar un espacio social y deportivo donde los chicos puedan encontrarse, competir sanamente y disfrutar.

Durante la entrevista, Fernández también reflexionó sobre el rol social de los clubes y la importancia del acompañamiento comunitario: “Los clubes hoy la pelean mucho. Hay que pagar luz, seguros, torneos, botines… todo es complejo. Actividades como estas ayudan a recaudar y mantener viva la institución”.

La propuesta se inscribe en el esfuerzo del Club Atlético Las Flores por sumar alternativas deportivas y recreativas para los jóvenes, reforzando el vínculo con las familias y la comunidad.

Para inscribirse: Planillas disponibles en kiosco Perico (Av. San Martín) o a los teléfonos 2244-50-2443 / 2244-40-5696.

Fecha y lugar: Viernes 5 de diciembre – 19 horas – Club Atlético Las Flores.