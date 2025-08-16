Las Flores
Facundo Ledesma, joven futbolista con raíces florenses, fichó para la cantera del Villarreal en España
El joven futbolista Facundo Ledesma, de raíces florenses, dio un gran paso en su carrera al fichar para la cantera del Villarreal de España. Con apenas 11 años dejó su ciudad natal, Almuñécar, para perseguir su sueño, y hoy su talento como central zurdo lo proyecta hacia el futuro del fútbol profesional.
El fútbol vuelve a unir a Las Flores con Europa a través de la historia de Facundo Ledesma, un joven defensor español de raíces florenses (familias Santillán-Ledesma), que acaba de fichar para la cantera del Club Villarreal, una de las instituciones más destacadas del fútbol español.
Nacido en la ciudad de Almuñécar, adonde sus padres emigraron en el año 2000, Facundo comenzó a forjar allí sus primeros pasos en el deporte que lo apasiona. Su compromiso y talento lo llevaron a tomar una decisión clave: con apenas 11 años se mudó a más de 700 kilómetros de su ciudad natal en busca de cumplir su sueño de llegar a la élite.
De perfil como central zurdo, Facundo se destaca por su voz de mando, su gran capacidad técnica y su madurez en el campo de juego, cualidades que llamaron la atención del Villarreal, club que apuesta a su crecimiento y desarrollo en las divisiones juveniles.
La emoción de sus padres, a pesar de la distancia, refleja la enorme felicidad y orgullo de ver a su hijo cumplir una meta que parecía lejana, pero que hoy comienza a hacerse realidad.
