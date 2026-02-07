Se definieron los grupos de la Copa Nacional de Fútbol Infantil Tino Costa 2026 en el Salón Rojo municipal

Durante la noche de ayer, el Salón Rojo del Palacio Municipal fue escenario del sorteo y la conformación de las zonas para la segunda edición de la Copa Nacional de Fútbol Infantil Tino Costa. El certamen, que se disputará en febrero de 2026, tendrá un significado especial al rendir homenaje al ex futbolista florense César “Mingo” Angelello.

El torneo se jugará en Las Flores entre los días 13 y 16 de febrero, y volverá a convocar a delegaciones de distintos puntos del país. La competencia, organizada por la Municipalidad de Las Flores, tendrá como categoría principal la divisional 2014 y contará con la participación de ocho instituciones afiliadas a la Asociación del Fútbol Argentino, siete de las cuales fueron designadas cabezas de serie en el armado de los grupos. A ellos se sumarán clubes locales, equipos de distintas localidades bonaerenses y una delegación proveniente de Mocoretá, provincia de Corrientes.

Desde la organización se destacó el trabajo conjunto de dirigentes de clubes locales, referentes del fútbol florense y funcionarios municipales, quienes colaboran activamente en la preparación logística del evento, incluyendo transporte, hospedaje y servicios gastronómicos para las numerosas delegaciones que comenzarán a llegar a la ciudad desde el viernes 13.

El sorteo, que también fue transmitido mediante el streaming oficial del torneo, contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein. Durante el acto, el jefe comunal agradeció el compromiso del equipo organizador y remarcó la importancia de este proyecto deportivo y social, que ya en su primera edición demostró generar un impacto positivo para la comunidad.

Zonas – Categoría 2014

Zona 1: Boca Juniors (CABA), Vélez Sarsfield, Ferrocarril Roca (Las Flores) y GEBEL (Corrientes).

Zona 2: River Plate (CABA), Barrio Traut, Unión Apeadero (Saladillo) y EPARD de Canning (Ezeiza).

Zona 3: Huracán (Parque Patricios), Academia MS (Las Flores), Argentino (Saladillo) y Franja de Oro (Monte Grande).

Zona 4: Banfield, Juventud Unida, Comercio (General Alvear) y Ferrocarril Sud (Olavarría).

Zona 5: Independiente (Avellaneda), El Taladro, Argentinos Juniors – Filial Moreno y El Fortín (Olavarría).

Zona 6: Lanús —campeón de la edición 2025—, Atlético Las Flores y EFIL (Lobos).

Zona 7: Estudiantes de La Plata, El Hollín y El Salado (General Belgrano).

Además de la categoría central, el torneo también incluirá de manera simultánea las divisiones 2012 y 2016, cuyos partidos se desarrollarán en los estadios de Ferrocarril Roca, Juventud Unida y el CEF N° 6, con la participación de equipos provenientes de diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires.