Thiago Aparicio campeón con River Plate en el Mundialito “Rojinegro” en Rojas

Las Flores

Publicado

hace 1 minuto

La Secretaria de Deportes felicita a Thiago Aparicio por consagrase Campeón con el Selectivo 2015 del Club Atlético River Plate en una nueva edición del Mundialito “Rojinegro” de Fútbol Infantil, que se desarrolló desde el jueves 19 hasta el domingo 22 de febrero en Rojas con la organización del Club Jorge Newbery.

El volante ofensivo hizo un torneo espectacular, convirtiendo cinco goles para la consagración del elenco dirigido por Santiago Alonso. Cabe destacar que uno de ellos fue en la final, donde el conjunto “Millonario” venció 4 a 1 a CUSA de Salto, con gran actuación del florense que marcó el tercer tanto.

Debemos consignar que Thiago pertenece al Club El Taladro, pero desde hace una año y medio esta fichado en la entidad de Núñez que participa en la Liga Metropolitana.

Temas:
