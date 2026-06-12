Las Flores
Blanstein brindará detalles este jueves sobre el sorteo de viviendas tras gestiones realizadas en La Plata
Luego de mantener reuniones con autoridades provinciales vinculadas al proceso de adjudicación de viviendas, el intendente Fabián Blanstein encabezará una conferencia de prensa para informar a la comunidad sobre el estado actual del sorteo realizado el pasado 4 de junio.
La Municipalidad de Las Flores informó que el intendente Fabián Blanstein ofrecerá este jueves una conferencia de prensa para brindar información oficial sobre el proceso de adjudicación de viviendas y el estado de situación del sorteo público realizado el pasado 4 de junio.
La comunicación se dará luego de una serie de gestiones encabezadas por el jefe comunal en la ciudad de La Plata, donde mantuvo reuniones con autoridades provinciales involucradas en las distintas etapas del programa habitacional.
Desde el Municipio señalaron que durante la jornada continuarán desarrollándose reuniones virtuales de trabajo con representantes de los organismos que intervienen en el proceso, con el objetivo de avanzar en las instancias administrativas correspondientes y contar con mayores precisiones para transmitir a los vecinos inscriptos.
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En ese marco, Blanstein brindará una conferencia de prensa —en horario que será confirmado oportunamente— para compartir los resultados de los encuentros mantenidos con autoridades del Instituto de la Vivienda, la Escribanía General de Gobierno y el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires.
Según indicaron desde la comuna, la intención es llevar tranquilidad y certidumbre a la comunidad, aportando información oficial sobre el estado actual del procedimiento, los avances registrados tras las gestiones realizadas y los pasos que restan cumplimentarse para continuar con el proceso de adjudicación.
La convocatoria estará dirigida a los medios de comunicación locales, que podrán participar de la conferencia y trasladar las novedades a los vecinos interesados en el programa habitacional.
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