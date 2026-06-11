Las Flores
Las Flores será sede de la mayor exposición avícola del país: esperan más de 800 ejemplares de siete provincias
Del 1 al 5 de julio, Las Flores será sede de la Séptima Exposición Nacional de Aves Estándar, Clase Pequeña, Conejos y Afines. Con más de 800 ejemplares inscriptos de siete provincias y la presencia de visitantes de Chile y Perú, el evento se desarrollará en la Sociedad Rural con entrada libre y gratuita, consolidándose como la muestra avícola de aves de raza más importante del país.
La ciudad de Las Flores se prepara para recibir uno de los eventos avícolas más importantes de la Argentina. Del 1 al 5 de julio se realizará la Séptima Exposición Nacional de Aves Estándar, Clase Pequeña, Conejos y Afines, que tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en Ruta Provincial 30 y Avenida Presidente Perón, con entrada libre y gratuita.
La actividad fue presentada por Luis Puccio durante una entrevista en el programa La Mañana + Vos de Urbana FM 92.7, donde destacó el crecimiento que ha tenido esta muestra a nivel nacional y el fuerte respaldo de criadores de todo el país.
“Estamos trabajando bastante. Es un gran evento y contamos con el apoyo de los criadores de todo el país”, expresó Puccio, quien además explicó que la exposición se realiza cada año en una ciudad diferente y que en esta edición Las Flores fue elegida como sede.
Las Flores será sede de la 7° Exposición Avícola Nacional “Al Sur del Salado” con participación de todo el país
Según detalló, el cierre de inscripciones se concretó esta semana con una cifra que superó las expectativas: más de 800 ejemplares inscriptos provenientes de siete provincias argentinas. Además, se espera la visita de expositores y aficionados de Chile y Perú.
Puccio remarcó que los animales que participarán son ejemplares de raza pura, pertenecientes a cabañas especializadas, sometidos a estrictos controles sanitarios. “Son ejemplares muy cuidados y controlados por SENASA, que realiza un seguimiento muy riguroso”, señaló.
Durante las cinco jornadas, más de 80 criadores exhibirán alrededor de 90 razas de gallinas y sus distintas variedades de color, convirtiendo a la muestra en la exposición avícola de aves de raza más grande del país.
Además de la exhibición, el evento contará con la participación de emprendedores, artesanos, instituciones y espectáculos musicales, sumando propuestas para toda la familia. También habrá servicio de cantina y parrilla.
La organización está a cargo de la Comisión Avícola del Sur del Salado – Asociación Civil, que trabaja intensamente para que Las Flores se convierta durante esos días en el punto de encuentro de criadores, productores y amantes de la avicultura de toda la región.
La exposición podrá visitarse del 1 al 5 de julio, de 8 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.
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