Las Flores será sede de la mayor exposición avícola del país: esperan más de 800 ejemplares de siete provincias

Publicidad

La ciudad de Las Flores se prepara para recibir uno de los eventos avícolas más importantes de la Argentina. Del 1 al 5 de julio se realizará la Séptima Exposición Nacional de Aves Estándar, Clase Pequeña, Conejos y Afines, que tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural, ubicado en Ruta Provincial 30 y Avenida Presidente Perón, con entrada libre y gratuita.

La actividad fue presentada por Luis Puccio durante una entrevista en el programa La Mañana + Vos de Urbana FM 92.7, donde destacó el crecimiento que ha tenido esta muestra a nivel nacional y el fuerte respaldo de criadores de todo el país.

Publicidad

“Estamos trabajando bastante. Es un gran evento y contamos con el apoyo de los criadores de todo el país”, expresó Puccio, quien además explicó que la exposición se realiza cada año en una ciudad diferente y que en esta edición Las Flores fue elegida como sede.

Publicidad

Según detalló, el cierre de inscripciones se concretó esta semana con una cifra que superó las expectativas: más de 800 ejemplares inscriptos provenientes de siete provincias argentinas. Además, se espera la visita de expositores y aficionados de Chile y Perú.

Publicidad

Puccio remarcó que los animales que participarán son ejemplares de raza pura, pertenecientes a cabañas especializadas, sometidos a estrictos controles sanitarios. “Son ejemplares muy cuidados y controlados por SENASA, que realiza un seguimiento muy riguroso”, señaló.

Publicidad

Durante las cinco jornadas, más de 80 criadores exhibirán alrededor de 90 razas de gallinas y sus distintas variedades de color, convirtiendo a la muestra en la exposición avícola de aves de raza más grande del país.

Publicidad

Además de la exhibición, el evento contará con la participación de emprendedores, artesanos, instituciones y espectáculos musicales, sumando propuestas para toda la familia. También habrá servicio de cantina y parrilla.

Publicidad

La organización está a cargo de la Comisión Avícola del Sur del Salado – Asociación Civil, que trabaja intensamente para que Las Flores se convierta durante esos días en el punto de encuentro de criadores, productores y amantes de la avicultura de toda la región.

Publicidad

La exposición podrá visitarse del 1 al 5 de julio, de 8 a 18 horas, con entrada libre y gratuita.

¿Te gustó esta nota? Seguí el canal de WhatsApp de Noticias Las Flores y enterate primero. Seguir canal

Publicidad