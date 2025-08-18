Brillante participación florense en la 6ª Exposición Nacional de Aves de Raza, Conejos y Afines en Ayacucho

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El productor avícola florense Néstor Ferreyra obtuvo el máximo galardón en la 6ª Exposición Nacional de Aves de Raza, Conejos y Afines, realizada en Ayacucho del 11 al 17 de agosto en el predio de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Ferreyra se consagró con el 1° Premio, Campeón, Gran Campeón y Mejor Ejemplar de la muestra, destacándose entre más de 650 ejemplares presentados.

El Centro Avícola Las Flores, integrante de la Comisión Avícola del Sur del Salado, informó además que el productor florense obtuvo 10 premios adicionales en distintas categorías.

La delegación florense tuvo una destacadísima actuación:

Guillermo Fea , socio del Centro, logró 9 premiaciones .

, socio del Centro, logró . Luis Guillermo Pucci se alzó con 2 títulos de Gran Campeón y 11 distinciones menores.

En total, la muestra reunió a 655 ejemplares de gallinas, conejos y palomas, representando a 115 expositores de seis provincias. Se exhibieron 40 razas de gallinas y 72 variedades de color, lo que convirtió a Ayacucho en el epicentro de la avicultura nacional durante toda la semana.

Como parte de las actividades, también se desarrolló un concurso de fotografía, donde el Centro Avícola Las Flores obtuvo el 1° y 3° puesto.