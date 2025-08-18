Las Flores, Ayacucho
Brillante participación florense en la 6ª Exposición Nacional de Aves de Raza, Conejos y Afines en Ayacucho
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
El productor avícola florense Néstor Ferreyra obtuvo el máximo galardón en la 6ª Exposición Nacional de Aves de Raza, Conejos y Afines, realizada en Ayacucho del 11 al 17 de agosto en el predio de la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra. Ferreyra se consagró con el 1° Premio, Campeón, Gran Campeón y Mejor Ejemplar de la muestra, destacándose entre más de 650 ejemplares presentados.
El Centro Avícola Las Flores, integrante de la Comisión Avícola del Sur del Salado, informó además que el productor florense obtuvo 10 premios adicionales en distintas categorías.
La delegación florense tuvo una destacadísima actuación:
- Guillermo Fea, socio del Centro, logró 9 premiaciones.
- Luis Guillermo Pucci se alzó con 2 títulos de Gran Campeón y 11 distinciones menores.
En total, la muestra reunió a 655 ejemplares de gallinas, conejos y palomas, representando a 115 expositores de seis provincias. Se exhibieron 40 razas de gallinas y 72 variedades de color, lo que convirtió a Ayacucho en el epicentro de la avicultura nacional durante toda la semana.
Como parte de las actividades, también se desarrolló un concurso de fotografía, donde el Centro Avícola Las Flores obtuvo el 1° y 3° puesto.
Brillante participación florense en la 6ª Exposición Nacional de Aves de Raza, Conejos y Afines en Ayacucho
Ventas en retroceso: el Día del Niño no logró reactivar el consumo
Se homenajeó al General San Martín a 175 años de su paso a la inmortalidad
Los Centros de Promoción Comunitaria celebraron el Día de la Niñez con juegos, alegría y amor
La Provincia incorpora más de 600 profesionales al sistema sanitario
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras