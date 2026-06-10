Blanstein presentó ante la provincia las tres notas formales por el error en el sorteo de las 110 viviendas

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Con la firma del intendente, la Municipalidad de Las Flores presentó formalmente ante tres organismos del gobierno provincial las notas en las que expone en detalle lo ocurrido en el sorteo de preadjudicación de 110 viviendas del jueves 4 de junio y solicita instrucciones sobre el camino a seguir.

Los documentos, fechados el 5 de junio de 2026 y sellados como recibidos el 8 de junio, fueron dirigidos a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; al administrador general del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), Diego Menéndez; y a la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti.

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Las tres notas describen con precisión técnica el error que se produjo durante el sorteo general de 72 viviendas: la escribana interviniente, designada por la propia Escribanía General de Gobierno, colocó en el bolillero de la centena nueve bolillas en lugar de diez, omitiendo el número cero. Dado que los números de los participantes iban del 1000 al 2038, el error involuntario dejó fuera del sorteo a 139 personas cuyos números asignados comenzaban con los dígitos 1000 a 1099 o 2000 a 2038, quienes nunca tuvieron posibilidades matemáticas de resultar favorecidas.

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Blanstein reconoció en los documentos que el error «ha generado una conmoción social de consecuencias aún imposibles de dimensionar» y subrayó que el municipio se encuentra afrontando las consecuencias de un error ajeno, producido por personal del IVBA y de la Escribanía General.

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En los escritos dirigidos a Batakis y a Menéndez, el intendente planteó dos caminos posibles para resolver la situación: que se realice un nuevo sorteo exclusivamente entre las 139 familias perjudicadas, con viviendas a construirse que les garanticen matemáticamente las mismas probabilidades que tuvieron los demás participantes; o que el IVBA anule el sorteo realizado y disponga uno nuevo con todos los inscriptos originales a los mismos fines. Blanstein solicitó expresamente que los organismos se expidan sobre cuál de las dos vías es la procedente.

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A la escribana Sidoti, en cambio, le solicitó que reconozca formalmente el error involuntario en el que incurrió la escribana interviniente, con el objetivo de poder avanzar en la resolución de la situación de incertidumbre generada entre quienes participaron del sorteo, quienes no pudieron hacerlo y quienes exigen un nuevo acto.

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Además de las notas, el municipio remitió a los organismos provinciales material audiovisual del desarrollo del sorteo para colaborar en el análisis del caso. Los expedientes administrativos ya fueron formados en cada una de las dependencias destinatarias.

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Este martes, Blanstein viajará a La Plata para mantener un encuentro personal con los funcionarios responsables y acelerar la resolución del tema.

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