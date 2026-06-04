Las Flores
Silvina Batakis: «En Las Flores se sortean 110 viviendas porque hubo un municipio que llamó todos los días; eso rinde sus frutos»
La ministra de Hábitat y Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, visitó este jueves los estudios de Urbana FM 92.7 y Noticias Las Flores TV en el marco del sorteo de preadjudicación de 110 viviendas del plan habitacional provincial. Junto al secretario de Relaciones Institucionales del municipio, Martín Boggini, la funcionaria reflexionó sobre el acceso a la vivienda, el rol del Estado y el modelo económico nacional.
La Ministra Silvina Batakis llegó a Las Flores en un día que ella misma definió como de fiesta para la ciudad. En diálogo con Grupo Noticias, reconoció que el contexto económico nacional complica la ejecución de obra pública provincial, pero subrayó que el gobierno de Axel Kicillof mantiene el esfuerzo. «Tenemos un modelo económico a nivel nacional que no cree en la obra pública», afirmó, y explicó que la provincia optó por priorizar la finalización de las viviendas en marcha antes de iniciar nuevas obras, dado el achicamiento del espacio fiscal producto de la reducción de la coparticipación nacional.
Batakis fue contundente al momento de hablar del significado de acceder a una vivienda propia. «Ahora que se habla tanto de libertad, me parece interesante que pensemos qué es la libertad. Una familia que no pudo pagar el alquiler y se tuvo que ir a vivir hacinada con sus padres no tiene la libertad para disponer de su cocina. Un chico no tiene la libertad para invitar a sus amigos. La libertad es esa, no la que gritan por ahí», señaló la funcionaria.
La ministra también destacó el trabajo articulado entre la provincia y el municipio de Las Flores como factor clave para llegar al sorteo de hoy. «Si no hay un municipio que trabaje coordinadamente con el gobierno de la provincia y que esté llamando por teléfono todos los días, la verdad que eso también es importante», afirmó, y agregó que ese esfuerzo silencioso y sostenido es el que termina rindiendo sus frutos.
El sorteo de las 110 viviendas ya tiene preadjudicatarios: se conoció la nómina completa
Por su parte, Boggini celebró el acto y destacó el trabajo mancomunado de las gestiones de Alberto Gelené y Fabián Blanzstein con el gobierno provincial. «En un contexto donde el gobierno nacional no pegó un ladrillo, tener la alegría de estar sorteando 110 viviendas da cuenta del trabajo mancomunado de la provincia con el municipio», expresó el funcionario.
Batakis también aclaró uno de los puntos que generan dudas entre los vecinos: las viviendas no son gratuitas. «Les pedimos a todos los que tienen una vivienda entregada por la provincia que paguen sus cuotas. Eso nos permite darle continuidad al programa», explicó, y precisó que los valores actuales no superan los 220.000 pesos mensuales, muy por debajo de los alquileres del mercado.
El sorteo se realizó con escribano público para garantizar total transparencia. Las 110 familias fueron seleccionadas de un universo de 1.300 encuestas trabajadas por las trabajadoras sociales del municipio, quienes analizaron cada carpeta según los requisitos del programa provincial. Las Flores suma así dos nuevos barrios —uno de 38 y otro de 72 viviendas— y tiene en proyecto 157 lotes con servicios para familias que buscan edificar su propia casa.
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