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La Pista Municipal de Ciclismo lleva el nombre de “Andrés Lapadula”

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La Pista Municipal de Ciclismo lleva el nombre de “Andrés Lapadula”

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Lapadula
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En el marco del Día del Bicicletero, el viernes 29 de mayo se realizó la colocación del cartel con el nombre de “Andrés Lapadula” en la pista Municipal de Ciclismo, donde las nietas del recordado ciclista y bicicletero, Giuliana y Macarena Lapadula, recibieron un presente por parte del secretario de Deportes, Favio Folini, y el director de Deportes, Pedro Cantet.

De esta manera, Andrés tuvo su merecido homenaje por ser una persona de bien que entregó gran parte de su vida al ciclismo; hoy su hijo Ricardo continúa con el legado atendiendo la bicicletería “9 de Julio”, ubicada en Belgrano, entre Almirante Brown y Sourdeaux.

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Además, Giuliana y Macarena hicieron llegar el cuadro a su abuela Haydée Hussón, y se compartió un emotivo momento en el cual se hicieron presentes muchos y hermosos recuerdos.

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