Fiorella Propato fue distinguida con el Premio Islas Malvinas

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Las jóvenes deportistas Agostina Hein y Fiorella Propato recibieron un importante reconocimiento por parte de la Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, al ser distinguidas con los Premios Islas Malvinas, una iniciativa destinada a destacar a atletas que representan a la Argentina en el más alto nivel competitivo.

La entrega fue impulsada por el presidente de la Comisión de Deportes, Jorge Chica, quien resaltó el compromiso, la disciplina y el esfuerzo de deportistas que se convierten en verdaderos embajadores de la celeste y blanca en distintas disciplinas.

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Entre las homenajeadas se encuentran la nadadora Agostina Hein y la jugadora florense de pádel Fiorella Propato, quienes fueron reconocidas por su destacada trayectoria y por llevar el nombre del país a escenarios nacionales e internacionales.

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Desde la organización destacaron que ambas representan valores fundamentales del deporte argentino, como la perseverancia, la dedicación y el espíritu de superación, convirtiéndose en un orgullo para sus comunidades y para todo el país.

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El reconocimiento busca poner en valor a quienes, desde el deporte, contribuyen a fortalecer la identidad nacional y continúan dejando a la Argentina en lo más alto del prestigio deportivo mundial.

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