Las Flores
Fiorella Propato representa a la Argentina en el Panamericano Absoluto de Pádel en Chile
Junto a su compañera Francesca Floriani, disputa el tercer punto ante Venezuela por el Grupo B. El torneo, organizado por la Federación Internacional de Pádel, reúne a las principales potencias del continente y se extenderá hasta el domingo 26 de octubre.
Comenzó este jueves el Panamericano Absoluto de Pádel 2025, que se disputa en Chile, y la florense Fiorella Propato forma parte de la Selección Argentina, junto a su compañera Francesca Floriani, en una nueva cita continental que reúne a las mejores jugadoras del continente.
El certamen, organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y Padel América, se extenderá hasta el domingo 26 de octubre y promete una semana de competencia de alto nivel con la participación de las principales potencias del continente.
En esta primera jornada, Argentina enfrenta a Venezuela por la fecha inicial del Grupo B, donde también compiten Chile y Paraguay, en busca de un lugar en las semifinales que se disputarán el sábado.
Bronce para Fiorella Propato en el mundial de pádel
Propato y Floriani jugarán el tercer punto de la serie, representando a la celeste y blanca en un debut clave para las aspiraciones del equipo nacional.
Argentina llega al Panamericano con el objetivo de volver a ser protagonista, tal como lo fue en la edición anterior disputada en Caracas (2023), donde el seleccionado se consagró campeón en la categoría masculina y subcampeón en la femenina, dejando la vara muy alta.
La presencia de Fiorella Propato, orgullo florense, marca una vez más el crecimiento del pádel local y el prestigio que la deportista ha sabido ganarse en la escena nacional e internacional.
