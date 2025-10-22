Fiorella Propato representa a la Argentina en el Panamericano Absoluto de Pádel en Chile

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Comenzó este jueves el Panamericano Absoluto de Pádel 2025, que se disputa en Chile, y la florense Fiorella Propato forma parte de la Selección Argentina, junto a su compañera Francesca Floriani, en una nueva cita continental que reúne a las mejores jugadoras del continente.

El certamen, organizado por la Federación Internacional de Pádel (FIP) y Padel América, se extenderá hasta el domingo 26 de octubre y promete una semana de competencia de alto nivel con la participación de las principales potencias del continente.

En esta primera jornada, Argentina enfrenta a Venezuela por la fecha inicial del Grupo B, donde también compiten Chile y Paraguay, en busca de un lugar en las semifinales que se disputarán el sábado.

Propato y Floriani jugarán el tercer punto de la serie, representando a la celeste y blanca en un debut clave para las aspiraciones del equipo nacional.

Argentina llega al Panamericano con el objetivo de volver a ser protagonista, tal como lo fue en la edición anterior disputada en Caracas (2023), donde el seleccionado se consagró campeón en la categoría masculina y subcampeón en la femenina, dejando la vara muy alta.

La presencia de Fiorella Propato, orgullo florense, marca una vez más el crecimiento del pádel local y el prestigio que la deportista ha sabido ganarse en la escena nacional e internacional.