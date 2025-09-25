Fiorella Propato convocada por primera vez a la Selección Mayor Argentina de Padel

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a Fiorella Propato San Martín por la convocatoria a la Selección Mayor Argentina de Padel, que intervendrá en el Torneo Panamericano Absoluto a disputarse desde el miércoles 22 hasta el domingo 26 de octubre en Santiago de Chile.

El esfuerzo y dedicación, sumados a los excelentes resultados, fueron los motivos por el cual el presidente de la A.P.A. (Asociación de Padel Argentino), Santiago Brito, enviara la nota el martes 23 de septiembre notificando a la jugadora florense para integrar el equipo nacional que nos representará en el país trasandino.

Recordamos las últimas exitosas presentaciones de Fiorella, junto a Francesca Floriani (Quines, San Luis), que le permitió llegar por primera vez al seleccionado mayor, con edad de categoría juvenil (17 años): Tetracampeonas del Master Selectivo de Menores; finalista del circuito AJPP en 25 de Mayo, convirtiéndose en la pareja más joven en llegar a esta instancia, donde fueron superadas ajustadamente 2/6, 6/0 y 6/4 por Iriene Jiménez y Daniela Banchero (líderes del ránking nacional); finalista de la América Padel Cup 2025 y próximamente jugará el FIP Junior World de Menores en Reus, España, desde el 29 de septiembre hasta el 5 de octubre.