Noticias Las Flores

Bronce para Fiorella Propato en el mundial de pádel

Las Flores

Bronce para Fiorella Propato en el mundial de pádel

Las florense integró el equipo nacional que venció a Brasil por 2-1 y se quedó con el tercer puesto en la FIP Junior World Cup Costa Daurada Reus 2025.
hace 6 horas

La Selección Argentina femenina de pádel subió al podio en el Mundial Junior disputado en Costa Daurada Reus, España. En la definición por el tercer puesto, el conjunto nacional superó a Brasil por 2-1 y se quedó con la medalla de bronce.

Entre las integrantes del plantel estuvo Fiorella Propato San Martín, quien formó parte de la delegación que representó al país en la competencia organizada por la Federación Internacional de Pádel (FIP).

La serie comenzó con triunfo brasileño en el primer punto de la categoría Sub 14, donde Martina Hossen y Cecilia Almeida vencieron por un doble 6-3 a Ayme Acosta y Letizia López. Sin embargo, Argentina reaccionó rápidamente: en el cruce Sub 16, Zoe Blanco y Victoria Vílchez se impusieron con autoridad ante Ana Julia Acunha y Julia Gomes por 6-2 y 6-3, igualando el marcador global.

La definición llegó en la categoría Sub 18, donde Fiorella Propato y Francesca Floriani se mostraron firmes en los momentos decisivos y sellaron el triunfo albiceleste al derrotar a Isadora Nunes y Giulia Bettim por 6-2 y 7-5.

Con esta victoria, Argentina se subió al podio mundial y cerró una destacada actuación en suelo español, demostrando el crecimiento del pádel juvenil nacional y el aporte de las jugadoras olavarrienses en la escena internacional.

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

