Las Flores
Argentina goleó 3-0 a Islandia y ya está lista para el Mundial
Barco, Messi y Almada: la Albiceleste cerró la preparación con una goleada y el capitán volvió a brillar a días del debut ante Argelia
Argentina terminó de afinar la máquina. Este martes 9 de junio, en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama, la Selección goleó 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026 y dejó las mejores sensaciones posibles de cara al debut del próximo martes 16 ante Argelia en Kansas City. Los goles fueron de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, y el nombre que más ilusionó fue, una vez más, el del capitán.
Barco abrió, Messi definió, Almada cerró
La Albiceleste rompió la paridad a los siete minutos con una volea de Valentín Barco desde afuera del área. El Colo marcó su primer gol en cuatro partidos con la camiseta nacional y sumó su segunda titularidad consecutiva.
El partido se fue al descanso con el 1-0 y en el complemento llegó el momento más esperado de la noche. Messi ingresó al minuto 69, desatando la euforia de la afición, y a los 71 generó un penal que él mismo convirtió para el 2-0. Después, como si quisiera dejar todo listo antes de que empiece lo que importa, Thiago Almada cerró la cuenta al minuto 86 tras una gran conexión con Rodrigo De Paul y una asistencia del propio Messi, sellando el 3-0 definitivo.
Messi llegó y la tranquilizó a todos
La presencia del capitán en el campo fue mucho más que un gol de penal. El rosarino viene de superar una molestia muscular sufrida con Inter Miami y apunta a llegar con ritmo al estreno mundialista. Scaloni había anticipado en conferencia de prensa que el capitán tendría minutos, sin precisar cuántos, y su ingreso fue exactamente lo que el equipo y los hinchas necesitaban ver.
La sombra de Balerdi
No todo fue tranquilidad en la semana. La preocupación por las lesiones ya dejó su primera baja confirmada: Leonardo Balerdi dejó la delegación el 6 de junio debido a un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. Scaloni dejó entrever que no lo va a reemplazar con un defensor central porque esa posición está cubierta y que analiza opciones en otros puestos donde hay más necesidades. La decisión sobre el reemplazante se conocerá en las próximas horas.
El resto de los jugadores que venían con seguimiento médico —Dibu Martínez, Paredes, Julián Álvarez— evolucionan en los tiempos preestablecidos y están en condiciones de llegar al debut, según confirmó el propio Scaloni.
Todo listo para el 16
Argentina cierra su preparación con dos victorias en dos partidos, seis goles a favor y cero en contra. El Mundial empieza este jueves 11 de junio con México vs. Sudáfrica en el Azteca, pero la fecha que tiene marcada en rojo toda la Argentina es el martes 16 de junio a las 22 horas, cuando la Scaloneta salga a defender la corona ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
El campeón ya está listo.
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