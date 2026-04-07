Las Flores
Las Flores será sede de la 7° Exposición Avícola Nacional “Al Sur del Salado” con participación de todo el país
Con la organización de los Clubes Avícolas de Las Flores, Rauch y Ayacucho, y el apoyo de diversas instituciones, se realizará del 29 de junio al 5 de julio la 7° Exposición Avícola Nacional «Al Sur del Salado» en Las Flores
Con la organización de los Clubes Avícolas de Las Flores, Rauch y Ayacucho, y el apoyo de diversas instituciones, se realizará del 29 de junio al 5 de julio la 7° Exposición Avícola Nacional «Al Sur del Salado» en Las Flores.
Esta exposición tiene la particularidad de que se realiza alternativamente en alguna de las tres localidades que conforman la organización.
Este año es la ciudad de Las Flores la anfitriona, y se prepara para recibir los mejores ejemplares de aves standard, clases pequeñas, conejos y afines de todo el país.
La inscripción cierra el 1 de junio. El valor de la jaula (al recibir) es de $ 16.000 y $ 20.000 al liquidar.
Las bases son las siguientes: Mejor ejemplar $ 500.000; Grandes Campeones a 2do. premio $ 120.000; 3er. premio a sin premio: $ 80.000. Base criador hasta $ 500.000 sin costo.
Los días 29 y 30 de junio se realizará la entrada de aves
1 y 2 de julio, Jura de Clasificación
3 de julio – 10 h. Inauguración
4 de julio – 9 h. Apertura – 14 h. Remate de aves pequeñas (Bantam), aves de lujo y afines – 21 h. Cena de Camaradería y Entrega de Premios
5 de julio – 9 h. Apertura y Remate General a martillo corrido
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