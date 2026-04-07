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Las Flores será sede de la 7° Exposición Avícola Nacional “Al Sur del Salado” con participación de todo el país

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Las Flores será sede de la 7° Exposición Avícola Nacional “Al Sur del Salado” con participación de todo el país

Con la organización de los Clubes Avícolas de Las Flores, Rauch y Ayacucho, y el apoyo de diversas instituciones, se realizará del 29 de junio al 5 de julio la 7° Exposición Avícola Nacional «Al Sur del Salado» en Las Flores
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Con la organización de los Clubes Avícolas de Las Flores, Rauch y Ayacucho, y el apoyo de diversas instituciones, se realizará del 29 de junio al 5 de julio la 7° Exposición Avícola Nacional «Al Sur del Salado» en Las Flores.

Esta exposición tiene la particularidad de que se realiza alternativamente en alguna de las tres localidades que conforman la organización.

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Este año es la ciudad de Las Flores la anfitriona, y se prepara para recibir los mejores ejemplares de aves standard, clases pequeñas, conejos y afines de todo el país.

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La inscripción cierra el 1 de junio. El valor de la jaula (al recibir) es de $ 16.000 y $ 20.000 al liquidar. 

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Las bases son las siguientes: Mejor ejemplar $ 500.000; Grandes Campeones a 2do. premio $ 120.000; 3er. premio a sin premio: $ 80.000. Base criador hasta $ 500.000 sin costo.

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Los días 29 y 30 de junio se realizará la entrada de aves

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1 y 2 de julio, Jura de Clasificación

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3 de julio – 10 h. Inauguración

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4 de julio – 9 h. Apertura – 14 h. Remate de aves pequeñas (Bantam), aves de lujo y afines – 21 h. Cena de Camaradería y Entrega de Premios

5 de julio – 9 h. Apertura y Remate General a martillo corrido

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