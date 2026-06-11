Capital Federal
Indec: una familia necesitó $ 1.498.741,40 para no ser pobre, y $ 681.246,09 para no caer en la indigencia
En los primeros cinco meses de 2026, según el Indec, la canasta alimentaria acumula un alza del 15,6%, mientras que la canasta total se incrementó 14,5%.
Una familia tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires necesitó $ 1.498.741,40 para no ser considerada pobre durante mayo. Es que de acuerdo con el Indec, la Canasta Básica Total (CBT) registró un incremento del 2% respecto del mes anterior. La información se desprende del informe técnico de condiciones de vida publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el mismo día que se dio a conocer el nuevo dato de inflación.
Según el documento oficial, para ese mismo tipo de hogar, el umbral de la indigencia se ubicó en $ 681.246,09. Esta cifra representa el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide exclusivamente las necesidades kilocalóricas y proteicas imprescindibles para la subsistencia, y que experimentó una suba mensual del 2,4% en mayo.
El modelo de hogar de cuatro integrantes tomado como referencia por el organismo estadístico está compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años. En términos de unidades consumidoras, esta composición equivale a 3,09 adultos, base sobre la cual se calculan de manera proporcional los montos de ambas canastas.
En la perspectiva de mediano y largo plazo, las variaciones acumuladas a lo largo del año muestran dinámicas diferenciadas para cada indicador. En los primeros cinco meses de 2026, la canasta alimentaria acumuló un alza del 15,6%, mientras que la canasta total se incrementó 14,5%. A su vez, la medición interanual arrojó que la CBA subió un 36,2% en comparación con mayo de 2025, al tiempo que la CBT avanzó un 34,9% en el mismo período.
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Un solo individuo precisó un mínimo de $ 485.029,58 para cubrir la canasta total y no quedar bajo la línea de pobreza, y $ 220.467,99 para costear la canasta alimentaria básica y evitar la indigencia. A su vez, un hogar de tres integrantes -una mujer de 35 años, un hijo de 18 y una madre de 61- requirió $ 542.351,26 para alimentación y $ 1.193.172,77 para cubrir el total de bienes y servicios. Por último, un grupo familiar de cinco personas -un varón y una mujer de 30 años con tres hijos de 1, 3 y 5 años- necesitó un ingreso de $ 716.520,97 para no ser indigente y de $ 1.576.346,14 para no encontrarse en situación de pobreza.
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