Las Flores se ubica en un nivel medio de transparencia fiscal según un relevamiento provincial

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De acuerdo con el relevamiento, el distrito se encuentra dentro del grupo de municipios con cumplimiento medio, una categoría que reúne a aquellas comunas que alcanzan entre el 40% y el 75% de los requisitos evaluados en materia de publicación y acceso a la información fiscal y presupuestaria.

El índice elaborado por ASAP analiza distintos aspectos vinculados a la transparencia de las administraciones locales, entre ellos la disponibilidad de información presupuestaria, la ejecución de gastos y recursos, la publicación de datos fiscales y el acceso de los ciudadanos a documentación relacionada con la gestión económica del municipio.

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La clasificación busca medir el grado de cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública por parte de los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires.

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En el mismo informe, algunos municipios alcanzaron los máximos niveles de transparencia, mientras que otros fueron ubicados en categorías de cumplimiento medio, bajo o regular, de acuerdo con la información disponible en sus portales oficiales al momento de la evaluación.

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Las Flores integra así el grupo de distritos que presentan un nivel intermedio de cumplimiento, con margen para fortalecer la publicación de información fiscal y avanzar hacia estándares más elevados de transparencia y rendición de cuentas.

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Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) – Índice de Transparencia Fiscal Municipal, mayo de 2026.

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