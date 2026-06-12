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Las Flores se ubica en un nivel medio de transparencia fiscal según un relevamiento provincial

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Las Flores se ubica en un nivel medio de transparencia fiscal según un relevamiento provincial

El municipio de Las Flores fue incluido en el último informe del Índice de Transparencia Fiscal Municipal elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), correspondiente a mayo de 2026.
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Municipalidad
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De acuerdo con el relevamiento, el distrito se encuentra dentro del grupo de municipios con cumplimiento medio, una categoría que reúne a aquellas comunas que alcanzan entre el 40% y el 75% de los requisitos evaluados en materia de publicación y acceso a la información fiscal y presupuestaria.

El índice elaborado por ASAP analiza distintos aspectos vinculados a la transparencia de las administraciones locales, entre ellos la disponibilidad de información presupuestaria, la ejecución de gastos y recursos, la publicación de datos fiscales y el acceso de los ciudadanos a documentación relacionada con la gestión económica del municipio.

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La clasificación busca medir el grado de cumplimiento de las normas de transparencia y acceso a la información pública por parte de los gobiernos locales de la provincia de Buenos Aires.

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En el mismo informe, algunos municipios alcanzaron los máximos niveles de transparencia, mientras que otros fueron ubicados en categorías de cumplimiento medio, bajo o regular, de acuerdo con la información disponible en sus portales oficiales al momento de la evaluación.

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Las Flores integra así el grupo de distritos que presentan un nivel intermedio de cumplimiento, con margen para fortalecer la publicación de información fiscal y avanzar hacia estándares más elevados de transparencia y rendición de cuentas.

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Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) – Índice de Transparencia Fiscal Municipal, mayo de 2026.

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