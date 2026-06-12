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El Municipio pidió explicaciones a Camuzzi por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene en las facturas de gas

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El Municipio pidió explicaciones a Camuzzi por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene en las facturas de gas

Tras las consultas e inquietudes planteadas por vecinos y contribuyentes, la Municipalidad de Las Flores solicitó una reunión técnico-legal con autoridades de Camuzzi Gas Pampeana para analizar el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene incluido en la facturación del servicio.
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La Municipalidad de Las Flores informó que inició gestiones ante la empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. para abordar la preocupación manifestada por contribuyentes respecto al cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene en las facturas del servicio de gas.

Según se indicó oficialmente, la Dirección de Asuntos Legales del Municipio solicitó una reunión técnico-legal con representantes de la compañía con el objetivo de analizar la situación y obtener precisiones sobre la aplicación de dicho concepto en la facturación.

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La solicitud fue dirigida a distintas áreas de la empresa, entre ellas la Gerencia de Relaciones Institucionales, la Gerencia Comercial y la Unidad de Negocios Buenos Aires Norte, además de la sucursal local de Las Flores.

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Desde el gobierno municipal señalaron que la iniciativa surge a raíz de las inquietudes planteadas por vecinos y contribuyentes, considerando que se trata de una problemática que genera preocupación y que podría afectar a los consumidores.

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Asimismo, se informó que se aguarda una respuesta formal por parte de la empresa prestataria. Una vez que se concrete el encuentro o se reciba información oficial sobre el tema, el Municipio comunicará las novedades a la comunidad a la mayor brevedad.

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De esta manera, la administración local busca avanzar en el análisis de una situación que ha despertado consultas en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de brindar claridad y acompañamiento a los usuarios del servicio.

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