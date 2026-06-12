Las Flores
El Municipio pidió explicaciones a Camuzzi por el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene en las facturas de gas
Tras las consultas e inquietudes planteadas por vecinos y contribuyentes, la Municipalidad de Las Flores solicitó una reunión técnico-legal con autoridades de Camuzzi Gas Pampeana para analizar el cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene incluido en la facturación del servicio.
La Municipalidad de Las Flores informó que inició gestiones ante la empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A. para abordar la preocupación manifestada por contribuyentes respecto al cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene en las facturas del servicio de gas.
Según se indicó oficialmente, la Dirección de Asuntos Legales del Municipio solicitó una reunión técnico-legal con representantes de la compañía con el objetivo de analizar la situación y obtener precisiones sobre la aplicación de dicho concepto en la facturación.
La solicitud fue dirigida a distintas áreas de la empresa, entre ellas la Gerencia de Relaciones Institucionales, la Gerencia Comercial y la Unidad de Negocios Buenos Aires Norte, además de la sucursal local de Las Flores.
Aclaración de Camuzzi sobre la apertura de su oficina
Desde el gobierno municipal señalaron que la iniciativa surge a raíz de las inquietudes planteadas por vecinos y contribuyentes, considerando que se trata de una problemática que genera preocupación y que podría afectar a los consumidores.
Asimismo, se informó que se aguarda una respuesta formal por parte de la empresa prestataria. Una vez que se concrete el encuentro o se reciba información oficial sobre el tema, el Municipio comunicará las novedades a la comunidad a la mayor brevedad.
De esta manera, la administración local busca avanzar en el análisis de una situación que ha despertado consultas en distintos sectores de la ciudad, con el propósito de brindar claridad y acompañamiento a los usuarios del servicio.
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