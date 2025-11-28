Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Iván Curutchet, Campeón del Torneo Internacional “Valesanito 2025” con Independiente de Avellaneda

Las Flores

Iván Curutchet, Campeón del Torneo Internacional “Valesanito 2025” con Independiente de Avellaneda

Foto del avatar

Publicado

hace 33 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

Iván Curutchet se consagró Campeón de la “Copa de Oro” con el Club Atlético Independiente de Avellaneda en el prestigioso Torneo Internacional “Valesanito 2025”, destinado a la categoría 2013 y disputado del miércoles 19 al domingo 23 de noviembre en el predio del Club Atlético Libertad, en San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe.

En la final, los “Diablos Rojos” vencieron con autoridad por 4 a 0 a Colón de Santa Fe. Iván aportó un gol y una asistencia que derivó en una de las tres conversiones de Navarrete.

El certamen reunió a 8 zonas de 5 equipos, clasificando los dos mejores de cada una a la etapa de “play-off”. El equipo dirigido por Kevin Caro ganó su grupo y, camino a la final, dejó atrás a Liga de San Martín, Fortín Tres Isletas y Atlético Rafaela.

Te puede interesar:

El 30 de octubre vuelve la Liga Profesional de Fútbol argentino

Con más de 5.000 chicos y 150 instituciones participantes, “Valesanito” se consolida como el torneo de fútbol infantil más importante de Argentina y el más grande de Sudamérica.

Asimismo, vale destacar que Iván integra el plantel de Independiente desde hace dos temporadas y en la última edición del Torneo Oficial de AFA jugó todos los partidos como titular, marcando 16 goles. Este notable rendimiento lo ubicó como máximo goleador de su categoría en el club y quinto en la tabla general entre 44 equipos.

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.