Iván Curutchet, Campeón del Torneo Internacional “Valesanito 2025” con Independiente de Avellaneda

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

Iván Curutchet se consagró Campeón de la “Copa de Oro” con el Club Atlético Independiente de Avellaneda en el prestigioso Torneo Internacional “Valesanito 2025”, destinado a la categoría 2013 y disputado del miércoles 19 al domingo 23 de noviembre en el predio del Club Atlético Libertad, en San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe.

En la final, los “Diablos Rojos” vencieron con autoridad por 4 a 0 a Colón de Santa Fe. Iván aportó un gol y una asistencia que derivó en una de las tres conversiones de Navarrete.

El certamen reunió a 8 zonas de 5 equipos, clasificando los dos mejores de cada una a la etapa de “play-off”. El equipo dirigido por Kevin Caro ganó su grupo y, camino a la final, dejó atrás a Liga de San Martín, Fortín Tres Isletas y Atlético Rafaela.

Con más de 5.000 chicos y 150 instituciones participantes, “Valesanito” se consolida como el torneo de fútbol infantil más importante de Argentina y el más grande de Sudamérica.

Asimismo, vale destacar que Iván integra el plantel de Independiente desde hace dos temporadas y en la última edición del Torneo Oficial de AFA jugó todos los partidos como titular, marcando 16 goles. Este notable rendimiento lo ubicó como máximo goleador de su categoría en el club y quinto en la tabla general entre 44 equipos.