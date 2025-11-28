Las Flores
Iván Curutchet, Campeón del Torneo Internacional “Valesanito 2025” con Independiente de Avellaneda
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
Iván Curutchet se consagró Campeón de la “Copa de Oro” con el Club Atlético Independiente de Avellaneda en el prestigioso Torneo Internacional “Valesanito 2025”, destinado a la categoría 2013 y disputado del miércoles 19 al domingo 23 de noviembre en el predio del Club Atlético Libertad, en San Jerónimo Norte, provincia de Santa Fe.
En la final, los “Diablos Rojos” vencieron con autoridad por 4 a 0 a Colón de Santa Fe. Iván aportó un gol y una asistencia que derivó en una de las tres conversiones de Navarrete.
El certamen reunió a 8 zonas de 5 equipos, clasificando los dos mejores de cada una a la etapa de “play-off”. El equipo dirigido por Kevin Caro ganó su grupo y, camino a la final, dejó atrás a Liga de San Martín, Fortín Tres Isletas y Atlético Rafaela.
El 30 de octubre vuelve la Liga Profesional de Fútbol argentino
Con más de 5.000 chicos y 150 instituciones participantes, “Valesanito” se consolida como el torneo de fútbol infantil más importante de Argentina y el más grande de Sudamérica.
Asimismo, vale destacar que Iván integra el plantel de Independiente desde hace dos temporadas y en la última edición del Torneo Oficial de AFA jugó todos los partidos como titular, marcando 16 goles. Este notable rendimiento lo ubicó como máximo goleador de su categoría en el club y quinto en la tabla general entre 44 equipos.
Una moto colisionó con un auto que salía de un garaje: conductor hospitalizado
Presentación de mural por día de la eliminación de la violencia contra la mujer
Reunión en el HCD: avanzan propuestas para fortalecer el Automóvil Club y el circuito de karting local
Presentaron oficialmente la 27ª edición de la Fiesta del Hospital de Las Flores
A 100 años de la visita de Carlos Gardel a Las Flores, el Teatro Español celebra con un espectáculo único
tendencia
-
Policialeshace 9 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 6 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras