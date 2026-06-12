Blanstein informó que el Instituto de la Vivienda recomienda la nulidad del sorteo general y un nuevo acto por Lotería

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El intendente Fabián Blanstein brindó esta mañana una conferencia de prensa desde la Sala de Audiencias del Palacio Municipal para informar los resultados de su viaje a La Plata del jueves 11 de junio, donde se reunió con las autoridades de los tres organismos provinciales involucrados en el error del sorteo de viviendas. Lo acompañaron la secretaria de Desarrollo Humano, Maríángeles Basile, y el doctor Javier Di Giano.

El Instituto de la Vivienda recomienda la nulidad y un nuevo sorteo

La novedad más importante llegó esta mañana, en un encuentro virtual de trabajo con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. El administrador general Diego Menéndez envió formalmente una nota en la que recomienda dejar sin efecto el sorteo de la categoría E —cupo general de 72 viviendas— en el cual se registró el error, y convocar a un nuevo sorteo para que todos los inscriptos en esa categoría tengan la oportunidad real y completa de participar.

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Blanstein leyó textualmente el párrafo central del documento: «Acreditada la no incorporación de la bolilla cero en el bolillero de la centena, y sin desconocer la buena fe de la escribana interviniente, esta instancia recomienda dejar sin efecto el sorteo de la categoría E, de las 72 viviendas, en el cual se registró el error involuntario, y convocar a un nuevo sorteo a efectos de asegurar a todos los inscriptos en dicha categoría la oportunidad real y completa de participar del mismo.»

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Lotería de la Provincia, el organismo que realizaría el nuevo sorteo

Como parte de las gestiones realizadas en La Plata, surgió la posibilidad de que el nuevo sorteo sea realizado directamente por Lotería de la Provincia de Buenos Aires, organismo con el que el IVBA ya tiene convenios vigentes. Blanstein explicó que la Lotería realiza cinco sorteos diarios y este sería el sexto, y que las gestiones en ese sentido están ya bastante avanzadas. El intendente anticipó que tiene intención de estar presente en ese acto, al que también planea invitar al presidente del Concejo Deliberante y a representantes de todos los bloques políticos.

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El camino: una nueva ordenanza y sesión extraordinaria

Para avanzar hacia la nulidad formal del sorteo y habilitar el nuevo acto, Blanstein anunció que el próximo martes elevará al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza y solicitará al presidente del cuerpo que convoque a una sesión extraordinaria para tratarlo con la mayor brevedad posible. Todos los concejales recibirán además las presentaciones realizadas por el municipio, las respuestas de los organismos provinciales y los informes técnicos correspondientes. El objetivo es que el nuevo sorteo no se extienda más allá del mes de julio.

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«Me parece crucial que todos los actores sociales y políticos de nuestra comunidad estén al tanto y formen parte de una decisión institucional», afirmó el intendente.

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El reconocimiento de la escribana, el paso clave

Blanstein detalló la cronología de gestiones de la semana: el viernes 5 de junio se presentaron las notas ante los tres organismos, el lunes 8 se acreditaron las presentaciones en mesa de entrada, y el miércoles 10 llegó el documento más esperado: el reconocimiento expreso de la Escribanía General de Gobierno, donde la escribana actuante asumió el error involuntario de no haber introducido la bolilla número cero en el bolillero de la centena. «Este documento era clave y nos permitió avanzar firmemente sobre los demás pasos», señaló Blanstein.

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Di Giano agregó que a partir de ese reconocimiento quedará en la órbita de la Escribanía General determinar el grado de responsabilidad de la escribana interviniente y si le cabe algún tipo de sanción.

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Un mensaje para las familias preadjudicadas

Blanstein se dirigió especialmente a las familias que habían resultado preadjudicadas en el sorteo que ahora se encamina a ser declarado nulo. «Sé y comprendo perfectamente el impacto emocional que esta situación les ha generado. Sería incoherente de mi parte no entender la enorme ilusión que encendió en sus hogares y la desazón que provoca esta posible nulidad», expresó.

El intendente anunció que ya presentó formalmente ante el Ministerio de Hábitat el pedido para construir 12 viviendas adicionales en la ciudad, y que los equipos de la Secretaría de Obras Públicas ya comenzaron a desarrollar la documentación para presentar ante el IVBA. Además, la semana próxima tendrá una reunión con el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, para explorar caminos de solución habitacional para las familias afectadas.

«Nuestro objetivo es trabajar para Las Flores y por cada uno de los vecinos. Queremos que cada llave que se entregue sea sinónimo de orgullo, justicia y total tranquilidad para las familias que la reciban», cerró Blanstein.

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