Capital Federal
La inflación de marzo es del 3,4% y acumula un alza de 9,4% en lo que va del año
Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza que preocupa al Gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que la inflación del mes de marzo fue del 3,4%, en medio de un escenario en el que tanto analistas privados como el propio Gobierno anticipaban una cifra superior al 3% mensual. De esta manera, se trata del registro más elevado desde marzo del año pasado.
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