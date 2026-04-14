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La inflación de marzo es del 3,4% y acumula un alza de 9,4% en lo que va del año

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La inflación de marzo es del 3,4% y acumula un alza de 9,4% en lo que va del año

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza que preocupa al Gobierno.
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) indicó que la inflación del mes de marzo fue del 3,4%, en medio de un escenario en el que tanto analistas privados como el propio Gobierno anticipaban una cifra superior al 3% mensual. De esta manera, se trata del registro más elevado desde marzo del año pasado.

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