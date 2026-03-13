La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses

La inflación de febrero alcanzó el 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), misma cifra que en enero. En los últimos doce meses, la suba acumulada fue de 33,1%, mientras que en el primer bimestre del año sumó 5,9 por ciento. El presidente Javier Milei prevé que el índice comenzará a descender después de marzo, con el objetivo de llegar a un valor cercano a cero entre julio y agosto.

De acuerdo con los datos del Indec, ya son diez meses consecutivos sin registrar una desaceleración mensual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,5% registrado en mayo de 2025. Además, las estadísticas verifican que la variación interanual del IPC aumentó por cuarto mes seguido.

La mayor suba mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 6,8%, impulsada por incrementos en las tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios para otorgar subsidios en varias provincias. Alimentos y bebidas no alcohólicas ocupó el segundo lugar, con una variación de 3,3 por ciento.

En cuanto al impacto sobre el índice regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró la incidencia mensual, debido principalmente al alza en carnes y sus derivados, salvo en la región patagónica, donde la mayor influencia provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Las divisiones que menos variaron en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no mostró cambios. Entre las categorías, los precios Regulados encabezaron los aumentos con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que no contempla estacionales ni regulados, con 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una baja de 1,3 por ciento.

El mercado y el Gobierno estaban atentos a la publicación del Indec, ya que marcará el tono de las discusiones sobre precios, salarios y contratos en el inicio del 2026. Pero las proyecciones de consultoras privadas no anticipan variaciones significativas respecto al mes anterior y, de acuerdo a estas proyecciones, el indicador se iba a ubicar entre 2,8% y 3 por ciento.

Entre las consultoras, la proyección más optimista correspondía a Analytica, que estima un IPC de 2,8% para febrero, lo que implicaría una desaceleración mínima de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior. En el otro extremo, Eco Go preveía una inflación de entre 2,9% y 3 por ciento. Similar a la consultora de C&T, que acertó con el 2,9 por ciento.