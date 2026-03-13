Capital Federal
La inflación fue de 2,9% en febrero y acumuló 33,1% en los últimos doce meses
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la dinámica inflacionaria replicó el número de enero. La variación acumulada en 2026 es de 5,9 por ciento. Qué se espera para los próximos meses
Escuchar este artículo ahora
Powered by AI Noticias Las Flores
La inflación de febrero alcanzó el 2,9%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), misma cifra que en enero. En los últimos doce meses, la suba acumulada fue de 33,1%, mientras que en el primer bimestre del año sumó 5,9 por ciento. El presidente Javier Milei prevé que el índice comenzará a descender después de marzo, con el objetivo de llegar a un valor cercano a cero entre julio y agosto.
De acuerdo con los datos del Indec, ya son diez meses consecutivos sin registrar una desaceleración mensual en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que viene aumentando de manera sostenida desde el 1,5% registrado en mayo de 2025. Además, las estadísticas verifican que la variación interanual del IPC aumentó por cuarto mes seguido.
La mayor suba mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 6,8%, impulsada por incrementos en las tarifas de servicios públicos y cambios en los criterios para otorgar subsidios en varias provincias. Alimentos y bebidas no alcohólicas ocupó el segundo lugar, con una variación de 3,3 por ciento.
En cuanto al impacto sobre el índice regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró la incidencia mensual, debido principalmente al alza en carnes y sus derivados, salvo en la región patagónica, donde la mayor influencia provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.
Combustible, luz, gas, telefonía y cable: los aumentos que llegan en marzo
Las divisiones que menos variaron en febrero de 2026 fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 0,6%, y Prendas de vestir y calzado, que no mostró cambios. Entre las categorías, los precios Regulados encabezaron los aumentos con 4,3%, seguidos por el IPC núcleo, que no contempla estacionales ni regulados, con 3,1%, mientras que los productos Estacionales registraron una baja de 1,3 por ciento.
El mercado y el Gobierno estaban atentos a la publicación del Indec, ya que marcará el tono de las discusiones sobre precios, salarios y contratos en el inicio del 2026. Pero las proyecciones de consultoras privadas no anticipan variaciones significativas respecto al mes anterior y, de acuerdo a estas proyecciones, el indicador se iba a ubicar entre 2,8% y 3 por ciento.
Entre las consultoras, la proyección más optimista correspondía a Analytica, que estima un IPC de 2,8% para febrero, lo que implicaría una desaceleración mínima de 0,1 puntos porcentuales (p.p.) respecto al mes anterior. En el otro extremo, Eco Go preveía una inflación de entre 2,9% y 3 por ciento. Similar a la consultora de C&T, que acertó con el 2,9 por ciento.
Pedido urgente de la SubDDI: buscan intensamente a un vecino de 32 años en Las Flores
Identificaron al motociclista involucrado en el choque que dejó a un menor herido
La Justicia abrió una investigación sobre los viajes de Manuel Adorni a Nueva York y Punta del Este
Anunciaron obras de desagües, cloacas y mejoras en infraestructura urbana para 2026
Fabián Blanstein anunció la creación de una Oficina de Cibercrimen y una de Cinotecnia, y gestiona la llegada de Gendarmería
tendencia
-
Policialeshace 10 años
Policiales: Varios hechos se produjeron el fin de semana
-
La Ciudadhace 10 años
La ciudad con llamadas restringidas por un corte de Telefónica
-
Deporteshace 6 años
Nacional, con Tino Costa, gustó y ganó en el inicio de los cuadrangulares semifinales
-
Interés Generalhace 2 años
Hallazgo de nido de escorpiones en Las Flores: Precaución en zona de obras
-
Deporteshace 3 años
Deportes: Resultados de la primera jornada de competencia de los Juegos Bonaerenses 2022
-
Interés Generalhace 7 años
Los juegos de cartas más populares en Argentina ¿Cuántos de ellos has jugado?
-
Provincialhace 10 años
Farmacias bonaerenses no entrega insumos a jubilados por falta de pago
-
Contenido Patrocinadohace 6 años
Geoceldas como tecnología de estabilización de superficies y estructuras