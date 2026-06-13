Capital Federal
Sistema de Reporte Vial Ciudadano, se podrán enviar registros de infracciones por WhatsApp
En el marco de la Semana de la Seguridad Vial, la ANSV lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una línea de WhatsApp para denunciar hechos de violencia vial en todo el país.
La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó el Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una nueva herramienta digital para que cualquier persona pueda reportar hechos de violencia vial y conductas peligrosas en la vía pública a través de WhatsApp.
Se trata de una medida que incorpora tecnología y participación ciudadana para fortalecer los controles viales en todo el país y generar nuevas herramientas de fiscalización y prevención.
A partir de ahora, quienes presencien maniobras temerarias o infracciones graves podrán enviar material audiovisual y datos del hecho mediante WhatsApp al 11-2787-0000.
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Los reportes serán evaluados por la ANSV y, según la gravedad del caso y la evidencia presentada, podrán derivar en sanciones como la suspensión o inhabilitación de la licencia de conducir.
Más control y nuevas herramientas de fiscalización
El nuevo sistema busca complementar los controles presenciales y ampliar la capacidad de detección de conductas peligrosas mediante evidencia digital aportada por ciudadanos.
Alcohol al volante, exceso de velocidad, picadas ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo, uso de celulares al volante, patentes adulteradas y situaciones de violencia vial son algunas de las conductas que podrán reportarse.
La medida apunta a generar un mecanismo ágil y federal de recepción de denuncias, incorporando herramientas tecnológicas que permitan actuar frente a hechos que muchas veces ocurren fuera de operativos de control tradicionales.
Además de permitir la aplicación de sanciones, el sistema brindará información relevante para mejorar la fiscalización, identificar patrones de riesgo y fortalecer campañas de prevención y concientización vial.
Cómo funciona
Para realizar un reporte, será necesario:
- enviar videos y/o fotos del hecho
- que la patente del vehículo sea visible
- informar lugar, fecha y hora aproximada
- y completar un breve formulario
El material deberá ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien conduce un vehículo.
Cada reporte será analizado por equipos técnicos de la ANSV junto con las pruebas aportadas. La denuncia no implicará automáticamente una sanción, sino que será evaluada conforme a la normativa vigente y las competencias del organismo.
Tecnología y participación ciudadana para prevenir siniestros viales
Con esta iniciativa, la ANSV incorpora durante la Semana de la Seguridad Vial una nueva herramienta de participación ciudadana orientada a desalentar conductas temerarias y fortalecer el respeto por las normas de tránsito.
El Sistema de Reporte Vial Ciudadano forma parte de una estrategia integral de modernización de los mecanismos de control y prevención vial, con foco en reducir situaciones de riesgo y mejorar la seguridad en las rutas y calles del país.
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