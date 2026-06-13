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Fin de semana frío en Las Flores: nublado hoy con chances de lluvia y domingo despejado

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Fin de semana frío en Las Flores: nublado hoy con chances de lluvia y domingo despejado

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Las Flores transita este sábado una jornada típicamente invernal, con cielo nublado y temperaturas que no superarán los 11 grados. Al momento, el termómetro marca 6 grados y las probabilidades de lluvia rondan el 43% para lo que resta del día, por lo que no se descarta algún chubasco durante la tarde o la noche.

Para el domingo el panorama mejora notablemente: sin chances de precipitaciones y con una máxima similar de casi 10 grados, el día se presenta más tranquilo aunque igualmente fresco. Un buen momento para salir a dar una vuelta si el frío no asusta.

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La semana que viene trae alivio: el lunes ya trepa a los 14 grados y el martes podría alcanzar los 18, marcando un respiro invernal antes de que las temperaturas vuelvan a acomodarse hacia el miércoles.

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Abrigarse bien este fin de semana, especialmente por las noches.

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