Las Flores tiene 18 bienes declarados patrimonio histórico

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La Comisión de Patrimonio Histórico de Las Flores difundió el listado actualizado de bienes catalogados como patrimonio de la ciudad, que a agosto de 2025 suma 18 edificios, conjuntos arquitectónicos y elementos urbanos protegidos por ordenanza municipal. La lista abarca desde construcciones rurales hasta íconos del centro de la ciudad, y refleja décadas de trabajo para preservar la identidad arquitectónica e histórica de Las Flores.

Cada uno de estos bienes está protegido por su respectiva ordenanza municipal y no puede ser modificado ni demolido sin autorización. La normativa también alcanza a toda construcción anterior a 1939, según lo establecido en el Capítulo XI del Código de Planeamiento Urbano.

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El listado completo de bienes catalogados es el siguiente:

la Capilla Vieja de Pardo, en zona rural, fue el primero en ser declarado, mediante la Ordenanza 1526/95. Le siguió el Edificio de la Escuela Normal (Ord. 1791/2002), Los Carrizales (Ord. 2071/2006) y la preservación de los edificios alrededor de Plaza Mitre (Ord. 2426/2010).

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En 2011 se incorporaron tres bienes en el mismo período: El Mirador (Ord. 2474), la Casa de los Ingleses (Ord. 2491) y la Casa de Harosteguy (Ord. 2496). Un año después fue el turno del Teatro Español (Ord. 2596/2012), escenario histórico de la ciudad que también fue sede del primer sorteo de viviendas hace más de una década.

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En 2013 se sumaron la Casa Bari-Uberti (Ord. 2648) y la Fábrica Cattorini (Ord. 2684), y en 2015 fue declarado patrimonio el Conjunto Arquitectónico integrado por el Palacio Municipal, la Parroquia y la Escuela Nº 21 (Ord. 2834), uno de los tríos edilicios más representativos del centro de la ciudad.

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Ya en años más recientes se incorporaron el edificio de la actual Secretaría de Cultura, antigua Primera Comisaría ubicada en calle General Paz 570 (Ord. 3171/2019); La Fraternidad, en la esquina sur de Sarmiento y Alem (Ord. 3247/2020); y el Corralón ex Casa Pontiggia, en Pueyrredón y Alem (Ord. 3246/2020).

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El Complejo Ferroviario en su conjunto fue declarado patrimonio en 2021 (Ord. 3323), el Cementerio Municipal en 2022 (Ord. 3422), y ese mismo año el Banco de la Nación (Ord. 3439). El bien más recientemente incorporado son los Palenques y Argollas, declarados patrimonio en 2025 mediante la Ordenanza 3651.

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La Comisión de Patrimonio Histórico recuerda a los vecinos y propietarios que la preservación de estos bienes es una responsabilidad compartida y que cualquier intervención sobre los mismos requiere autorización previa.

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