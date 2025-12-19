La Secretaría de Salud funcionará en la casa del Dr. Harosteguy y contará con un espacio patrimonial

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El intendente Alberto Gelené confirmó que la Secretaría de Salud funcionará en la histórica casa del Dr. Harosteguy, inmueble que además albergará un espacio patrimonial que estará a cargo de la profesora Nora Genaro, el cual fue inaugurado en la jornada de hoy.

Durante sus declaraciones, el mandatario señaló que la Municipalidad asumirá la responsabilidad de la preservación patrimonial del edificio, garantizando su cuidado y puesta en valor como parte de la identidad histórica de la ciudad.

Asimismo, Gelené destacó la continuidad de los trabajos de recuperación de distintos espacios, entre ellos la zona de servicios, una tarea que se llevará adelante de manera conjunta con la Escuela Taller, con el objetivo de revalorizar áreas de alto valor histórico y cultural. De esta manera, el Ejecutivo municipal reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio local, integrando funciones institucionales con la protección y difusión de la memoria histórica del distrito.