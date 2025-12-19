Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

La Secretaría de Salud funcionará en la casa del Dr. Harosteguy y contará con un espacio patrimonial

Las Flores

La Secretaría de Salud funcionará en la casa del Dr. Harosteguy y contará con un espacio patrimonial

Foto del avatar

Publicado

hace 45 minutos

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El intendente Alberto Gelené confirmó que la Secretaría de Salud funcionará en la histórica casa del Dr. Harosteguy, inmueble que además albergará un espacio patrimonial que estará a cargo de la profesora Nora Genaro, el cual fue inaugurado en la jornada de hoy.

Durante sus declaraciones, el mandatario señaló que la Municipalidad asumirá la responsabilidad de la preservación patrimonial del edificio, garantizando su cuidado y puesta en valor como parte de la identidad histórica de la ciudad.

Asimismo, Gelené destacó la continuidad de los trabajos de recuperación de distintos espacios, entre ellos la zona de servicios, una tarea que se llevará adelante de manera conjunta con la Escuela Taller, con el objetivo de revalorizar áreas de alto valor histórico y cultural. De esta manera, el Ejecutivo municipal reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio local, integrando funciones institucionales con la protección y difusión de la memoria histórica del distrito.

Te puede interesar:

El Intendente confirmó las fechas de cobro del aguinaldo y del sueldo para los trabajadores municipales

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.