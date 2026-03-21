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El martes 24 de marzo, Nora Genaro presentará su libro “Entre dudas y verdades” en el Salón Rojo

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El martes 24 de marzo, Nora Genaro presentará su libro “Entre dudas y verdades” en el Salón Rojo

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hace 9 horas

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El próximo martes 24 de Marzo a las 19:30 horas en el Salón Rojo Municipal, la Directora del Archivo Histórico Municipal, profesora Nora Genaro, hará la presentación de su nuevo libro relacionado a hechos e historias de nuestra ciudad.

Bajo el título *Entre dudas y verdades*, la publicación gráfica en su contenido muestra el valor de las cosas de nuestra tierra y también los enigmas que envuelven y que han envuelto el transitar de la ciudad y sus habitantes.

El libro impreso en la editorial “Libros del Espinillo” de la ciudad de Ayacucho, cuenta con portada y retiraciones en ilustración color y son 65 páginas que lo conforman. Nora Genaro, una vez más, con esta publicación, demuestra su interés por difundir las historias y la identidad florense.

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