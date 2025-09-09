Las Flores
Eduardo Bodnar presentó su libro ‘Ser Guardavidas’ y brindó charla sobre seguridad acuática en el Salón Rojo Municipal
El Salón Rojo Municipal fue escenario de la presentación del libro “Ser Guardavidas” de Eduardo Bodnar, reconocido profesional con 36 años de trayectoria y director del Centro de Entrenamiento y Capacitación GASAD (Grupo Argentino de Salvamento Acuático Deportivo).
Bodnar brindó una charla con proyección de videos explicativos acerca de salvamentos y la utilización de elementos de seguridad pertinentes para cada caso. En la oportunidad, los aspirantes de la Escuela de Guardavidas del Centro de Educación Física N° 6, como así también el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; demás autoridades e integrantes del equipo de trabajo de la mencionada área, siguieron atentamente el relato del profesional, a través de un diálogo fluido e intercambio de opiniones.
