Connect with us
EN VIVO - URBANA FM ⭐ MEMBRESIA
Noticias Las Flores

Noticias Las Flores

Eduardo Bodnar presentó su libro ‘Ser Guardavidas’ y brindó charla sobre seguridad acuática en el Salón Rojo Municipal

Las Flores

Eduardo Bodnar presentó su libro ‘Ser Guardavidas’ y brindó charla sobre seguridad acuática en el Salón Rojo Municipal

Foto del avatar

Publicado

hace 6 horas

-

0
Compartir

Escuchar este artículo ahora

Powered by AI Noticias Las Flores

00:00 / 00:00

El Salón Rojo Municipal fue escenario de la presentación del libro “Ser Guardavidas” de Eduardo Bodnar, reconocido profesional con 36 años de trayectoria y director del Centro de Entrenamiento y Capacitación GASAD (Grupo Argentino de Salvamento Acuático Deportivo).

Bodnar brindó una charla con proyección de videos explicativos acerca de salvamentos y la utilización de elementos de seguridad pertinentes para cada caso. En la oportunidad, los aspirantes de la Escuela de Guardavidas del Centro de Educación Física N° 6, como así también el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; demás autoridades e integrantes del equipo de trabajo de la mencionada área, siguieron atentamente el relato del profesional, a través de un diálogo fluido e intercambio de opiniones.

Te puede interesar:

Folclore para Escuchar se llenará de prestigio con la actuación de “La Bruja Salguero”

Google Noticias Seguinos en Google Noticias
Temas:
Foto del avatar

Portal de noticias de la Las Flores. Toda la información actualizada las 24 horas

tendencia

Noticias Las Flores: Inscripto en la Dirección Nacional del Derecho de Autor - Expediente Nº 5182965 Director propietario: Barlatay Juan Maria Domicilio Legal: Av. Brasil 646 - Capital Federal - 1154 - Buenos Aires - Argentina Email: prensa@noticiaslasflores.com.ar Fundación: 11 de Septiembre 2010 - Año: XIV Copyright © 2010-2025 Noticias Las Flores.