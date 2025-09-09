Eduardo Bodnar presentó su libro ‘Ser Guardavidas’ y brindó charla sobre seguridad acuática en el Salón Rojo Municipal

▶️ Escuchar este artículo ahora Powered by AI Noticias Las Flores 00:00 / 00:00

El Salón Rojo Municipal fue escenario de la presentación del libro “Ser Guardavidas” de Eduardo Bodnar, reconocido profesional con 36 años de trayectoria y director del Centro de Entrenamiento y Capacitación GASAD (Grupo Argentino de Salvamento Acuático Deportivo).

Bodnar brindó una charla con proyección de videos explicativos acerca de salvamentos y la utilización de elementos de seguridad pertinentes para cada caso. En la oportunidad, los aspirantes de la Escuela de Guardavidas del Centro de Educación Física N° 6, como así también el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes y Cultura, Fernando Muñiz; demás autoridades e integrantes del equipo de trabajo de la mencionada área, siguieron atentamente el relato del profesional, a través de un diálogo fluido e intercambio de opiniones.